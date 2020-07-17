Министры обороны России и Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Минобороны РФ сообщило о состоявшихся в пятницу переговорах министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и заместителя премьер-министра, министра обороны Израиля Беньямина Ганца.

Подробности таких контактов обычно не обнародуют. Вот и в этот раз наше военное ведомство ограничилось краткой информацией о том, что высокие чиновники обсудили актуальные вопросы и возможные перспективы двустороннего военного сотрудничества, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Понятно, что в первую очередь речь шла об остановке в Сирии.

"Переговоры подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в военной сфере", - информировали в Минобороны РФ. Там уточнили, что в ходе беседы глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу пригласил своего израильского коллегу Беньямина Ганца посетить Международный военно-технический форум "Армия-2020".

Кроме того, израильским командам предоставили возможность принять участие в Армейских международных играх - 2020. Учитывая имеющийся у них опыт подобных состязаний, эта инициатива, скорее всего, будет поддержана Тель-Авивом.