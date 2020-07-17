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17.07.2020 15:05
Рубрика: Культура

Минкультуры опубликовало списки экспертных советов

Текст: Сусанна Альперина
На сайте Министерства культуры вывешены списки Экспертных советов, сформированных в соответствии с Постановлением Правительства РФ (26.01.2016 № 38) "О предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии". Еще 9 июля был подписан Приказ заместителем министра, курирующим направление кинематографии Максимом Ксендовым - он также есть на сайте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего Экспертных советов - шесть. Названы те, кто оценивает игровое кино для детей, режиссеров-дебютантов, игровое авторское и экспериментальное, неигровое кино, а также - телесериалы и анимацию. Списки уже какой день внимательно изучаются специалистами индустрии - всегда интересно, кто именно из коллег будет принимать решение. По сравнению с прошлыми списками, новые претерпели некоторые изменения. Видно, что в Министерстве культуры решили привлечь "свежую кровь". Но назовем лишь несколько имен, чтобы читатели имели представление. Так, игровые фильмы для детей оценивает кинорежиссеры Владимир Грамматиков, Андрей Зайцев, киноэксперт, Руководитель Центра исследований культурной среды МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Иванов, сценарист Юрий Коротков, продюсеры Сергей Корнихин, Наталья Мокрицкая, Дмитрий Рудовский исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Андрей Малышев, генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, Председатель совета директоров студии "Союзмультфильм" и киностудии имени Горького Юлиана Слащева, а также педагоги, психологи, чиновники, представляющие структуры, связанные с образованием и кинематографией, в том числе ведущие представители Министерства культуры. Правила таковы, что имена некоторых из этих специалистов фигурируют и в списках других Советов экспертов ведомства - это обычная практика.

Фото: iStock
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В список тех, кто оценивает работы режиссеров-дебютантов, вошли, например, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссеры Вадим Абдарашитов, Владимир Хотиненко, Алексей Федорченко, Артем Михалков, продюсеры Петр Ануров, Филип Абрютин, Михаил Врубель, актер Алексей Гуськов, ведущий кинопрокатчик Алексей Рязанцев и другие.

Будущее игровое авторское и экспериментальное кино будут оценивать на защите проектов исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, продюсеры Роман Борисевич и Ренат Давлетьяров, Рубен Дишдишян, Наталья Дрозд, Сабина Еремеева, Сергей Мелькумов, Андрей Савельев режиссер Роман Каримов, актер Александр Галибин, главный редактор журнала "Бюллетень кинопрокатчика Мария Вогт", главный редактор издания "Кинорепортер" (в списках журнал по-прежнему значится, как "The Hollywood Reporter") Мария Лемешева, президент фестиваля "Амурская осень" Сергей Новожилов, куратор программы российского кино МММКФ Ирина Павлова и другие.

Тимур Вайнштейн, Антон Калинкин Рубен Дишдишян, Влад Ряшин, Игорь Толстунов - эти продюсеры, как и другие представители киноотрасли - эксперты Министерства культуры в направлении телесериалов.

Фото: Анна Цветкова
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В числе экспертов по неигровому кино - режиссер и продюсер Сергей Мирошниченко, директор Дирекции документального кино Первого канала Светлана Колосова, режиссеры Сергей Дебижев, Иван Твердовский, Наталья Гугуев, киновед, режиссер и сценарист Андрей Шемякин, начальник отдела по молодежной политике Союза кинематографистов РФ Дмитрий Якунин и другие.

Главный редактор канала "Карусель" Татьяна Цыварева, продюсеры Дмитрий Ловейко и Александр Саблуков, режиссеры Ирина Марголина и Сергей Серегин и другие - вот имена нескольких членов Совета экспертов по анимационному кино.

На первом месте в каждом списке - имя врио главы Департамента кинематографии Минкульта Дениса Агаронова, он председатель каждой комиссии. Однако, стало известно, что он буквально на днях покинул свой пост. Обозреватель "РГ" обратилась за информацией в пресс-службу Министерства культуры. Ответ был таким: "Д.Г. Агаронов покинул пост врио директора Департамента кинематографии Минкультуры России по семейным обстоятельствам". Однако, в департаменте и в руководстве Министерства культуры есть специалисты, которые занимаются кино не один год, они и обеспечат должный уровень защиты проектов. Есть еще вопрос - пройдет в этот раз защита очно или все же эксперты и соискатели будут работать дистанционно - ответ на него узнаем в ближайшем будущем.

Между тем

Что касается Фонда кино, состав Экспертного совета в нем остался прежним. Информации об изменениях не поступало.

Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Минкультуры

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