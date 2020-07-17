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17.07.2020 17:39
Рубрика: Общество

Минобрнауки определило новые правила работы диссертационных советов

Текст: Мария Агранович

Минобрнауки определило новые правила работы диссертационных советов. В сети опубликован приказ о том, как проводить дистанционные защиты: участники, условия, технические требования.

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Так, на заседаниях кроме членов диссоветов и оппонентов могут дистанционно присутствовать участники заседания, "имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым на заседании вопросам", а также иные лица.

"Для проведения заседания в дистанционной форме требуется согласие соискателя ученой степени" , - уточняет пресс-служба Минобрнауки.

Особое внимание - к технике. Защита должна быть публичной, а значит, нужна устойчивая видеосвязь. Если трансляция прервется, правила допускают перенос заседания.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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