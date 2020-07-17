Минобрнауки определило новые правила работы диссертационных советов. В сети опубликован приказ о том, как проводить дистанционные защиты: участники, условия, технические требования.

Так, на заседаниях кроме членов диссоветов и оппонентов могут дистанционно присутствовать участники заседания, "имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым на заседании вопросам", а также иные лица.

"Для проведения заседания в дистанционной форме требуется согласие соискателя ученой степени" , - уточняет пресс-служба Минобрнауки.

Особое внимание - к технике. Защита должна быть публичной, а значит, нужна устойчивая видеосвязь. Если трансляция прервется, правила допускают перенос заседания.