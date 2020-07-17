Минстрой: Ввод жилья в России упал на 11,4 процента

В первом полугодии нынешнего года в России было введено 26,7 млн кв.м жилья (без учета домов на садовых участках). Это на 11,4% меньше, чем годом ранее, но не критично, считают в Минстрое.

Темпы ввода жилья постепенно восстанавливаются после падения в период самоизоляции: в июне было введено на 58,7% больше, чем в мае.

Сдержать фатальное снижение уровня ввода жилья помогли меры госсподдержки, отмечает глава Минстроя Владимир Якушев. Среди них - господдержка системообразующих строительных организаций и простимулировавшая спрос льготная ипотека. "Уже в мае ситуация начала улучшаться благодаря отложенным сделкам и влиянию субсидированной ставки", - говорит министр.