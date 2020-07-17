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17.07.2020 22:14
Рубрика: Власть

Мишустин назначил первого замглавы Минэкономразвития

Фото: Пресс-служьа Минэкономразвития РФ. Фото: Пресс-служьа Минэкономразвития РФ.
Фото: Пресс-служьа Минэкономразвития РФ.

Первым заместителем руководителя Министерства экономического развития стал Андрей Иванов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Как отмечает пресс-служба Минэкономразвития, в новой должности Андрей Иванов будет курировать крупные инвестиционные проекты и реализацию механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Андрею Иванову 44 года. Ранее он занимал должность заместителя министра финансов России. В 2008-2012 он работал замдиректора и директором департамента Минфина, а с 2012-го стал замминистра финансов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минэкономразвития Формирование нового правительства России

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