Мишустин: РФ готова делиться с партнерами по ЕАЭС опытом борьбы с пандемией

После перерыва из-за пандемии коронавируса в Минске на очную встречу собрался Евразийский межправительственный совет. Россию на встрече представлял премьер-министр Михаил Мишустин. Возможность снова собраться всем вместе для обсуждения вопросов интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) он назвал свидетельством того, что заболевание постепенно идет на спад.

"Но борьба с ней продолжается, с ее распространением, и, конечно, требует объединения наших усилий", - уверен председатель правительства России. В организации специально подготовили комплексный план действий для борьбы с распространением коронавируса и других инфекционных заболеваний на территориях государств союза. "В это непростое время ЕАЭС доказал свою способность оперативно реагировать на новые вызовы", - заявил Мишустин.

Россия, заверил он, готова и дальше делиться с партнерами своим опытом по борьбе с пандемией. Это касается повышения квалификации медицинских работников, передачи тест-систем для диагностики заболевания, реагентов и приборов бесконтактного измерения температуры тела.