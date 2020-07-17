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17.07.2020 16:25

МКБ снижает комиссии на эквайринг для МСБ

Московский кредитный банк (МКБ) снизил тарифы на торговый эквайринг для компаний малого и среднего бизнеса.

Для предприятий фастфуда эквайринговая комиссия составит 1,49%, для продуктовых магазинов 1,59%, для аптек и АЗС - 1,69%, для предприятий ЖКХ - 1%. Для всех остальных субъектов МСБ базовый тариф на торговый эквайринг составляет 1,99%.

"Создание привлекательных тарифов на торговый эквайринг для бизнеса - это мера поддержки предпринимателей, переживших непростой период ограничительных мер. Комиссия за торговый эквайринг не зависит от оборота, а зачисление средств происходит на следующий день на счет в любом банке. Также бизнес может прийти к нам со своим терминалом, мы его совершенно бесплатно подключим", - отмечает управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов.

Ранее МКБ в рамках поддержки бизнеса отменил арендную плату за терминал для компаний из отраслей, пострадавших от пандемии.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам первого квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

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