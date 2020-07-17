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17.07.2020 14:33
Рубрика: Власть

Москалькова обсудила с представителями СЕ, как защищать права во время эпидемии

Текст: Елена Яковлева

Как защитить здоровее человека и сделать его жизнь безопасной во время эпидемии? Какие меры социальной поддержки выбрать? Как оценить соразмерность и достаточность государственных мер? Как помочь соотечественникам, попавшим в сложную ситуацию на территории других стран? - эти вопросы обсуждала 17 июля с представителями Совета Европы уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в рамках онлайн-семинара "Соблюдение международных стандартов в области прав человека в рамках эпидемии COVID-19".

- Сейчас можно сказать, что много людей пострадало, выросла безработица, многие лишились своего бизнеса, и сегодня мы вырабатываем комплекс своих правозащитных мер и готовы к тому, чтобы работать дальше в этих сложных условиях", - цитирует слова уполномоченного официальный сайт омбудсмена.

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В таких условиях важная комплексная деятельность системы государственной правозащиты, сказала она, подчеркнув, что в России совместно с региональными уполномоченными такая система была создана. И с задачей защиты прав человека во время пандемии удалось справиться.

Особенно помогли вновь принятые законы и меры по материальной поддержке населения, обеспечению лекарствами и средствами защиты, а также по защите трудовых прав и прав медицинских работников.

В ходе семинара обсуждалась конкретная практика работы уполномоченных, и международно-правовые проблемы защиты прав человека в условиях пандемии.

В семинаре участвовали 45 уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, представители МИД России, генеральный директор директората Совета Европы по правам человека и верховенству права Кристос Якумопулос и глава программного офиса Совета Европы в РФ Петр Зих.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека Международные организации Совет Европы Пандемия коронавируса COVID-19

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