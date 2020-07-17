Мурашко: Масочный режим обязателен в местах массового скопления людей

Необходимо соблюдать санитарные правила и масочный режим в местах массового скопления людей, а не испытывать стационары на прочность. Об этом в ходе своего рабочего визита в Свердловскую область заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Масочный режим является обязательным сегодня, когда вы находитесь в местах скопления людей, соблюдение дистанцирования. Именно это позволит нам остановить распространение инфекции. Испытывать стационары на прочность - это, наверное, худший путь. Лучше профилактировать", - заявил он.

Стационары медицинских учреждений Свердловской области заполнен на 86%. Свердловская область занимает первое место по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией среди регионов Уральского федерального округа. По данным регионального оперативного штаба, в области зафиксировано 17 285 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

"Мы видим, что в Свердловской области сделана большая работа по развертыванию коечной сети. Это касается и стационарной части, и мобилизации сил работы на амбулаторном этапе. Более 6 тысяч коек работают на прием пациентов. Мы констатируем, что заполняемость коек в целом составляет 86%", - передает слова министра ТАСС.