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17.07.2020 15:55
Рубрика: Общество

Мурашко призвал население помочь медикам сдержать COVID-19 до создания вакцины

Текст: Ирина Невинная
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал население страны не испытывать стационары на прочность в условиях распространения инфекции, а соблюдать меры предосторожности и не игнорировать правила профилактики. Это нужно, чтобы выиграть время для завершения работы над вакциной против коронавируса.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

"Мне хотелось бы обратить внимание населения, что соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, соблюдение личной гигиены, использование масочного режима являются обязательными сегодня, когда вы находитесь в местах скопления людей, - сказал сегодня Михаил Мурашко во время рабочего визита в Екатеринбург. - Именно это позволит нам остановить распространение инфекции. Испытывать стационар на прочность - это, наверное, худший путь, лучше профилактировать инфекцию".

Фото: Елена Афонина/ТАСС
Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

Он подчеркнул, что ситуация еще не стабильная, в разных регионах сохраняется режим определенных ограничений, и его нужно обязательно выполнять.

"Если мы хотим сегодня получить снижение распространения инфекции, стабилизацию (ситуации), сберечь своих близких, в том числе людей старшего поколения, то мы должны это соблюдать", - подчеркнул министр.

Он также прокомментировал ситуацию, когда люди просто не верят в то, что новый коронавирус - это опасная инфекция и, соответственно, ведут себя беспечно и безответственно.

"Появившаяся фраза "COVID-диссиденты" - это печально", - отметил Мурашко.

Он также сказал, что продолжать беречься от заражения важно еще и потому, что нужно выиграть время для создания вакцины против COVID-19.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Как ранее сообщалось, регистрация новой вакцины, разработанной в Институте имени Гамалеи, запланирована на начало августа. Пока на одной из двух площадок завершен этап ее тестирования на безопасность на здоровых добровольцах. По обычной схеме на следующем этапе исследований препарат проверяют на большем количестве участников. Министр пояснил, как это будет происходить сейчас.

Третий этап исследований российской вакцины от коронавируса будет проводиться параллельно с ее запуском вакцины в гражданский оборот, при этом будет продолжаться сбор данных о работе препарата, сказал министр.

"Обязательно для вакцины, которая получит одобрение,  будет параллельно проводиться и дополнительный сбор данных клинических исследований", - сказал Мурашко.  Ранее руководитель команды разработчиков вакцины академик Александр Гинцбург пояснял, что в случае возникновения побочных эффектов препарат может быть отозван минздравом с рынка, при этом ученый не сомневается в надежности новой вакцины.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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