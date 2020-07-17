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17.07.2020 16:04
Рубрика: Общество

Мурашко: Россия готова делиться опытом по борьбе с COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Многие страны интересуются сегодня российским опытом преодоления эпидемии COVID-19, об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 17 июля. Глава Минздрава назвал основные факторы, которые помогли организовать эффективную помощь больным новой инфекцией.

Во-первых, в России действуют как мультидисциплинарные, так и мультирегиональные команды медиков, которые помогают выстроить максимально эффективную систему медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. Бригады из опытных специалистов, первыми получившими опыт лечения COVID-больных, выезжали, в частности, в Дагестан, в Хабаровский край и другие регионы, чтобы помочь местным медикам справиться со вспышкой заболеваемости.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Во-вторых, Минздрав стандартизировал медпомощь таким больным, выпустив и регулярно обновляя клинические рекомендации с четкими алгоритмами проведения диагностики и лечения инфекции у взрослых, детей, беременных и т.д.

"Такая практика позволяет России иметь один из самых низких показателей смертности в мире", - сказал Мурашко, подчеркнув, что российским опытом сегодня интересуются многие страны, и в министерстве практически каждую неделю проходят телеконференции с министрами здравоохранения других государств.

Еще один фактор - разработка в России лекарств против коронавирусной инфекции. Причем наша страна готова поставлять эти препараты другим странам. Сегодня Российский фонд прямых инвестиций объявил, что подписано соглашение о сотрудничестве с Казахстаном, которое предусматривает поставки первого антивирусного препарата против COVID-19 "Авифавир" в Казахстан. До этого лекарство отгрузили в Беларусь и объявили о готовящихся поставках в Бразилию и другие государства.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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