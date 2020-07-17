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17.07.2020 02:01
Рубрика: В мире

На борту десантного корабля Bonhomme Richard справились с пожаром

Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего удалось потушить. Информацию подтвердил представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек.

Выросло число пострадавших при пожаре на борту корабля Bonhomme Richard

"Мы справились с возгоранием на борту Bonhomme Richard. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать свое заключение", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, возгорание на борту десантного корабля ВМС США произошло в воскресенье. В это время на Bonhomme Richard находились порядка 160 моряков, вместо тысячи человек экипажа. Корабль находился на техобслуживании. В результате борьбы с огнем пострадали почти 60 пожарных и моряков. Ранее сообщалось, что на борту не было вооружения, но в баках находилось более 3700 тонн топлива.

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