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17.07.2020 13:05
Рубрика: Власть

На подконтрольной США территории Сирии гумпомощь попадает к боевикам

Текст: Юрий Гаврилов
Руководители межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии, представителем которого от России является начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, выпустили совместное заявление о тяжелой гуманитарной ситуации в провинции Идлиб и контролируемых военными США районах страны.
Фото: Scott Peterson/Getty Images Фото: Scott Peterson/Getty Images
Фото: Scott Peterson/Getty Images

В документе говорится, что сейчас большая часть Сирии находится под контролем законных властей, и трансграничный механизм утратил свою актуальность. Это позволяет перейти к доставке населению гуманитарной помощи, в том числе в Идлибскую зону деэскалации, через подконтрольные правительству Сирии территории.

"В этом направлении важным шагом стало принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2139, продлевающей трансграничный механизм по оказанию гуманитарной помощи Сирии с использованием лишь одного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе. И только благодаря последовательной позиции России и Китая удалось утвердить итоговый документ, учитывающий реальную ситуацию "на земле", - отмечается в заявлении.

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В Дамаске и Москве не сомневаются, что при реализации этой резолюции Совбеза ООН доставку любой гуманитарной помощи населению провинции Идлиб необходимо согласовывать с сирийскими властями и уточнять списки распределяющих гуманитарные грузы организаций. "Важно исключить использование трансграничного механизма для снабжения боевиков террористических организаций, которые используют гуманитарную помощь ООН как рычаг воздействия на мирное население и откровенно наживаются на поставках", - подчеркивают руководители межведомственного координационного штаба.

Такое положение дел, по их оценке, продолжает сохраняться в лагере беженцев "Рукбан" на территории оккупированной США 55-километровой зоны Эт-Танф. Здесь, как сказано в заявлении, "подконтрольными американской стороне боевиками умышленно создаются условия, при которых люди, не желающие воевать и быть участниками каких-либо группировок, не получают продовольствия, медицинской помощи". Об этом, в частности, свидетельствуют показания прорвавшихся на подконтрольную сирийскому правительству территорию боевиков вооруженного бандформирования. По их словам, в качестве единственного способа, чтобы выжить в "Рукбане" и прокормить семьи, мужское население вынуждено вступать в ряды подконтрольных США вооруженных отрядов.

Фото: AP
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Руководители межведомственного координационного штаба отметили, что, несмотря на проводимую правительством Сирии колоссальную работу по восстановлению разрушенной за годы боевых действий инфраструктуры страны и обеспечению безопасности граждан, США и их союзники продолжают любыми способами препятствовать стабилизации обстановки в стране. "Заявляя о своем желании помочь сирийскому народу, западные страны не желают снимать введенные в нарушение норм международного права антисирийские санкции, "калечащие" экономику страны и препятствующие ее постконфликтному восстановлению. Активно продвигается тема о необходимости оказания помощи населению Сирии исключительно через трансграничные гуманитарные коридоры, что свидетельствует о намерении и дальше поддерживать подконтрольные боевикам анклавы с целью сохранения очагов напряженности в стране".

Дамаск и Москва вновь призвали США прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Сирии, строго соблюдать международное право, принципы ООН и незамедлительно передать правительству страны контроль над всеми незаконно оккупируемыми территориями. "Дальнейшая оккупация США и их союзниками территорий Сирии только увеличивает страдания мирных граждан и затягивает возвращение к мирной жизни в стране", - говорится в совместном заявлении.

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