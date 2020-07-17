30 июля на сайте "Российской газеты" состоится видеопрезентация книги из серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" - "Федюнинский".

В мероприятии примут участие:

Сергей Егорович Михеенко в - автор книги "Федюнинский";

в - автор книги "Федюнинский"; Валентин Федорович Юркин - генеральный директор АО "Молодая гвардия";

- генеральный директор АО "Молодая гвардия"; Виктор Александрович Бронников - генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь";

- генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь"; Сергей Евгеньевич Корепанов - председатель Тюменской областной Думы;

- председатель Тюменской областной Думы; Сергей Михайлович Сарычев - вице-губернатор Тюменской области;

- вице-губернатор Тюменской области; Тарас Михайлович Ямелинец - и.о. председателя Тюменского обл. совета ветеранов.

К 75-летию Великой Победы старейшее российское издание "Молодая гвардия" приурочило выпуск в знаменитой серии "Жизнь замечательных людей" книг о героях Великой Отечественной войны - как знаменитых, так и сравнительно малоизвестных. К числу последних принадлежит Иван Иванович Федюнинский (1900-1977), которого, по аналогии с "маршалами Победы", можно назвать генералом Победы. Пройдя боевой путь от солдата до генерала армии, он сыграл в годы войны ключевую роль в обороне Ленинграда и прорыве его блокады, в освобождении Прибалтики и Восточной Пруссии. Первую его биографию в серии "ЖЗЛ" создал известный военный писатель Сергей Михеенков - автор книг о маршалах Жукове, Коневе, Рокоссовском и других героях войны. Большую помощь в подготовке и издании книги оказали уроженцы Тюменской области - земляки генерала.