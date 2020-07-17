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17.07.2020 16:29
Рубрика: Общество

30 июля - видеопрезентация книги "Федюнинский" издательства "Молодая гвардия"

30 июля на сайте "Российской газеты" состоится видеопрезентация книги из серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" - "Федюнинский".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В мероприятии примут участие:

  • Сергей Егорович Михеенков - автор книги "Федюнинский";
  • Валентин Федорович Юркин - генеральный директор АО "Молодая гвардия";
  • Виктор Александрович Бронников - генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь";
  • Сергей Евгеньевич Корепанов - председатель Тюменской областной Думы;
  • Сергей Михайлович Сарычев - вице-губернатор Тюменской области;
  • Тарас Михайлович Ямелинец - и.о. председателя Тюменского обл. совета ветеранов.

К 75-летию Великой Победы старейшее российское издание "Молодая гвардия" приурочило выпуск в знаменитой серии "Жизнь замечательных людей" книг о героях Великой Отечественной войны - как знаменитых, так и сравнительно малоизвестных. К числу последних принадлежит Иван Иванович Федюнинский (1900-1977), которого, по аналогии с "маршалами Победы", можно назвать генералом Победы. Пройдя боевой путь от солдата до генерала армии, он сыграл в годы войны ключевую роль в обороне Ленинграда и прорыве его блокады, в освобождении Прибалтики и Восточной Пруссии. Первую его биографию в серии "ЖЗЛ" создал известный военный писатель Сергей Михеенков - автор книг о маршалах Жукове, Коневе, Рокоссовском и других героях войны. Большую помощь в подготовке и издании книги оказали уроженцы Тюменской области - земляки генерала.

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