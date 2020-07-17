Нарышкин: Отношения с Республикой Сербской скреплены многовековыми узами

Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин направил письмо ректору Университета Восточного Сараево Милану Куличу, охарактеризовав в нем отношения между Российской Федерацией и Республикой Сербской как дружественные, скреплённые многовековыми узами общеславянской культурно-исторической общности наших народов.

"Единые оценки и ценности, взаимопонимание и российско-сербская солидарность особенно наглядны сегодня, в год празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне, когда мы вместе противостоим попыткам фальсификации истории и ревизии итогов этой крупнейшей трагедии в истории человечества", - указал руководитель РИО.

Сергей Нарышкин поблагодарил Милана Кулича за то особое внимание, которое уделяется в Университете Восточного Сараево изучению русского языка, истории и культуры России, и заверил в готовности и заинтересованности Российского исторического общества к развитию плодотворного сотрудничества с Университетом. "В продолжение договорённостей, достигнутых в ходе Ваших встреч с представителями РИО в январе, рад сообщить, что нами подготовлена подборка научно-популярной литературы для библиотеки Университета, которая будет направлена в Ваш адрес сразу после возобновления международного транспортного сообщения, - подчеркивается в письме. - Готовы способствовать развитию контактов между Университетом и юридическими лицами - членами Российского исторического общества".

Следует особо отметить тот факт, что благодаря усилиям руководства Университета Восточного Сараево при Философском факультете был открыт Центр русского языка, лингафонный кабинет, организуются фестивали российского кино, реализуется новая учебная программа "Русский язык, литература и международные отношения", трудоустроен волонтер Русской гуманитарной миссии - преподаватель Русского языка как иностранного Илья Тяпков. Такого рода деятельность продемонстрировала значительные результаты: в 2020 году студенты Университета завоевали высшие награды на Международной олимпиаде по русскому языку как иностранному на базе Санкт-Петербургского государственного университета.

Между тем

В эксклюзивном интервью "Российской газете" Милан Кулич выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Российским историческим обществом, российскими учеными, вузами. "При этом на сегодняшний день Университет Восточного Сараево уже подписал соглашения о сотрудничестве с 10 вузами из РФ, - подчеркнул серб. - Наши студенты и профессора регулярно отправляются в Россию для обмена опытом и знаниями, а россияне в свою очередь приезжают к нам. Я приложу максимум усилий для интенсификации двустороннего сотрудничества с Россией, поскольку считаю, что российская наука может сильно помочь развитию нашего Университета".

Милан Кулич заявил, что сербский народ гордится своим вкладом в борьбу с величайшим злом в истории человечества - фашизмом. При этом, по его мнению, в условиях непрекращающихся попыток ревизии итогов Второй мировой войны важно сосредоточить усилия на обучении подрастающих поколений, укреплении их понимания прошлого, важности Победы над нацизмом, тяжести принесенных жертв и самой борьбы за свободу, а также создавать заслон для возрождения идеологии зла.

Ректор также обратил внимание на то, что сегодня многие уже забывают, умышленно или неумышленно, что сербы одними из первых в порабощенной Европе начали восстание против оккупантов и их приверженцев. "Сегодня намеренно пренебрегают тем фактом, что первый вооруженный отпор немецким оккупантам на просторах бывшей Югославии дали сербы из Боснии и Герцеговины, когда 3 мая 1941 года открыли огонь по немецкому патрулю в селе Доня Трамошня около Санского Моста, после чего двадцать из них были повешены, - напомнил он. - В потоке исторического ревизионизма сознательно подавляется тот факт, что именно в Герцеговине в начале июня 1941 года вспыхнуло первое восстание в порабощенной Европе, и это восстание приобрело массовый характер в конце июня, когда сербы узнали, что Гитлер напал на Советский Союз. Традиционная приверженность и любовь к "Матери России" привели к такому воодушевлению, эйфории и твердой убежденности в быстрый крах нацизма. Восставшие сербы из Герцеговины были уверены, что русские казаки за два месяца прибудут к ним, прогонят нацистов, а где-то даже начали готовиться встречать русских".