Назван самый "горячий" смартфон в мире. И это не Samsung

Разработчики авторитетного китайского бенчмарка Master Lu опубликовали список наиболее "горячих" и "холодных" смартфонов, отсортировав их по температуре нагрева во время работы.

Рейтинг смартфонов, которые греются меньше всего, возглавил бренд Vivo - он получил самую высокую оценку за теплоотдачу и контроль температуры - средняя температура при работе составила 30,56 градусов. Второе место заняли аппараты Samsung со средней температурой 31,08 градуса, третье - Oppo (31,15 градуса).

Самым "холодным" смартфоном был признан Vivo U3x, пишет Gizchina.

В свою очередь, наиболее "горячими" были признаны смартфоны Realme, показавшие уровень средней температуры - 33,18 градуса. Однако смартфоном, который нагрелся сильнее остальных, стал Nokia 9 PureView - его рабочая температура может превышать 43 градуса по Цельсию.

Так что времена, когда Samsung считался "самым тепленьким", кажется, закончились.