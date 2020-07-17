Названы признаки скорого инфаркта, которые можно разглядеть на ногах

Как известно, инфаркт миокарда случается внезапно и требует немедленного обращения к врачам. Однако сам патологический процесс, который приводит к такому событию, развивается постепенно. Так, первые признаки возможного сердечного приступа могут проявляться на коже, пояснили зарубежные медики.

По словам специалистов, следует внимательно осмотреть ноги, снимая носки в конце дня. Насторожить должны синюшный или фиолетовый оттенок кожи, появление сетчатого капиллярного рисунка, желтовато-оранжевых восковых наростов.

Наличие на коже вмятин может указывать на периферический отек, вызванный накоплением жидкости в мягких тканях. Его появление связывают с развитием сердечных заболеваний. Медики напомнили, что сбалансированное питание и регулярные физические упражнения, - верный способ снизить риск сердечного приступа. Также стоит помнить, что недосып и переизбыток сна повышают риск развития проблем с сердцем.

Так, например, исследование, представленное в журнале Американского колледжа кардиологов, показало, что у тех, кто спал менее шести часов в сутки, риск возникновения сердечного приступа был на 20% выше. По сравнению с людьми, которые спали от шести до девяти часов. В исследовании приняли участие добровольцы в возрасте от 40 до 69 лет.