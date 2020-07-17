58 лет назад атомная подлодка К-3 "Ленинский Комсомол" впервые в истории всплыла на Северном полюсе. Это стало победой СССР в военной гонке с США, но далась она нелегко.

Успеть на полюс

После окончания Второй Мировой войны началась большая военная гонка Советского Союза и Соединенных Штатов: кто первый создаст водородную бомбу, построит атомную подлодку и прочее. Подводный атомоход первым создали американцы - в 1954 году. Через четыре года их "Наутилус" первым прошел подо льдами Северного полюса. Достичь этой точки может только атомная подлодка - толщина ледяного панциря достигает 25 метров, дизель-электрическая субмарина погибла бы после разрядки аккумуляторов. У подводников СССР остался один шанс на победу - всплытие.

От начала проектирования до первого выхода "Ленинского комсомола" в море прошло шесть лет. Строили корабль в тайне даже от моряков - о его существовании знал (да и то немного) лишь военно-морской министр адмирал Николай Кузнецов. Из-за этого возникло много проблем. Первоначально К-3 планировалось вооружить одной "торпедой Сахарова": 24-метровым боеприпасом с термоядерной боеголовкой мегатонного класса, предназначенной для уничтожения военно-морских баз с дистанции в 50 километров. Но к 1958 году США организовали противолодочные рубежи в 100 км от своих берегов. Вооружение подлодки пришлось срочно переделывать. Изначально кресло командира в центральном посту установили против хода движения корабля. И так далее.

"Ленинский комсомол" сильно отличался от "Наутилуса". Американцы взяли за основу океанскую дизель-электрическую субмарину, наши проектировали корабль с нуля, с упором на качество подводного хода. Корпус подлодки получился обтекаемым (из-за этого вся серия получила имя "Кит"), под водой К-3 разгонялась до 28 узлов, а "Наутилус" выдавал всего 23. "Ваше имя войдет в историю техники нашей Родины как имя человека, совершившего крупнейший технический переворот в кораблестроении - по значению такой же, как переход от переход от парусных кораблей к паровым", - писал отец советской ядерной энергетики академик Анатолий Александров главному конструктору подлодки Владимиру Перегудову. Цитату приводит "Независимое военное обозрение".

Один за всех и все за одного

Первый командир "Ленинского комсомола" капитан 1 ранга Леонид Осипенко получил первую послевоенную звезду Героя Советского Союза. И он ее, несомненно, заслужил - испытания субмарины были тяжелым и рискованным делом. На головном корабле отрабатывались все предельные режимы, а конструкция ряда агрегатов - в первую очередь парогенераторов - была неудачной. ВМФ принял К-3 с условием устранения заводских недоделок, после четырех лет эксплуатации на трубопроводах машинного отделения не осталось живого места: сотни латаных, переваренных, заглушенных труб. Тем не менее к Северному полюсу отправили именно "Ленинский комсомол", хотя на флоте уже имелись другие, более новые АПЛ.

Но К-3 управлял опытный, сплаванный экипаж, а в море это важнее исправной матчасти. На пути к полюсу излучение потрепанных испытаниями контуров реактора превышало норму в сотни раз, матросы в энергетических отсеках получали запредельные дозы радиации. Обитавшие в противоположном конце лодки торпедисты предложили перемешивать воздух отсеков, чтобы облучение распределялось равномерно. Таков закон подводников: или вместе побеждаем, или вместе погибаем. Свою долью рентген получали офицеры, командир и даже корабельный кок.

17 июля 1962 года в 6 часов 50 минут 10 секунд "Ленинский комсомол" прошел точку Северного полюса. Шутники в центральному посту советовали мичману-рулевому немного отклониться от курса, чтобы не задеть земную ось. Потом было всплытие: нашли полынью эхолотом и втиснули в нее 107-метровую субмарину, как руку в перчатку. Спустились на лед - он окружал К-3 со всех сторон, - и водрузили на высоком торосе флаг СССР. Моряки фотографировали друг друга. Перед выходом особисты проверяли корабль на предмет съемочной техники, но кто лучше знает потаенные места на лодке: контрразведчики или ее экипаж?

Полная лодка героев

Обратно возвращались полным ходом. Кроме командования, "Ленинский комсомол" встречал Никита Хрущев - тут же, на пирсе он вручил старшему похода, командиру К-3 и командиру электромеханической части Золотые Звезды Героев Советского Союза. Орденами и медалями за этот поход был награжден весь экипаж корабля.

В судьбе "Ленинского комсомола" было еще много разного: боевые службы, авария в Норвежском море, унесшая жизни 39 моряков... В 1991 году подлодку вывели из состава флота, решив превратить в плавучий музей и - по одной из версий, - установить в Санкт-Петербурге рядом с "Авророй". Однако до сих пор этого не сделано. Законсервированный "Ленинский комсомол" с вырезанным реакторным отсеком ждет своего часа в акватории судоремонтного завода "Нерпа" под Мурманском.