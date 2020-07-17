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Текст:   Марина Трубилина 
12:48 17.07.2020

Новые показатели нацпроекта по жилью определят к осени

Предложения по корректировке показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" будут сформированы к осени. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев во время рабочей поездки в Липецкую область.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На последнем совете по нацпроектам, который проводил президент, обсуждалась возможность некоторой "сдвижки вправо" показателя по вводу 120 млн кв.м жилья в год, сказал Якушев. Но это было предварительное обсуждение. В ближайшее время Минстрой должен подготовить свои предложения по изменению паспорта нацпроекта, после чего они будут рассмотрены опять же на заседании совета.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Президент дал поручение посмотреть перспективы развития уже не до 2024, а до 2030 года, сообщил Якушев. Кроме того, новые показатели нацпроекта должны быть увязаны с нацпланом.

Для откладывания сроков выполнения показателей нацпроекта, по мнению Якушева, есть объективные причины. В частности, перевод застройщиков на проектное финансирование, которое стало стрессом для отрасли. "2019 год показал, что мы справились с этой проблемой, сегодня и банки уже в проектное финансирование двигаются, и застройщики. Количество проектов, которые идут через проектное финансирование, постоянно растет", - подытожил министр.

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Реформа несколько повлияла на закладку новых проектов, отметил Якушев. А пандемия заставила компании задуматься - стоит ли начинать новые проекты. "Сейчас нам очень важно выстроить работу таким образом и с застройщиками, и с банками, чтобы те выданные уже разрешения на строительство начали превращаться в начатые проекты непосредственно на земле. Эту работу мы ведем", - сказал Якушев.

Вместе с тем ряд показателей нацпроекта практически не изменится, добавил министр - например, те, которые касаются создания комфортной городской среды. Этот проект реализуется без особых проблем.

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