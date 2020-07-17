Новые показатели нацпроекта по жилью определят к осени

Предложения по корректировке показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" будут сформированы к осени. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев во время рабочей поездки в Липецкую область.

На последнем совете по нацпроектам, который проводил президент, обсуждалась возможность некоторой "сдвижки вправо" показателя по вводу 120 млн кв.м жилья в год, сказал Якушев. Но это было предварительное обсуждение. В ближайшее время Минстрой должен подготовить свои предложения по изменению паспорта нацпроекта, после чего они будут рассмотрены опять же на заседании совета.

Президент дал поручение посмотреть перспективы развития уже не до 2024, а до 2030 года, сообщил Якушев. Кроме того, новые показатели нацпроекта должны быть увязаны с нацпланом.

Для откладывания сроков выполнения показателей нацпроекта, по мнению Якушева, есть объективные причины. В частности, перевод застройщиков на проектное финансирование, которое стало стрессом для отрасли. "2019 год показал, что мы справились с этой проблемой, сегодня и банки уже в проектное финансирование двигаются, и застройщики. Количество проектов, которые идут через проектное финансирование, постоянно растет", - подытожил министр.

Реформа несколько повлияла на закладку новых проектов, отметил Якушев. А пандемия заставила компании задуматься - стоит ли начинать новые проекты. "Сейчас нам очень важно выстроить работу таким образом и с застройщиками, и с банками, чтобы те выданные уже разрешения на строительство начали превращаться в начатые проекты непосредственно на земле. Эту работу мы ведем", - сказал Якушев.

Вместе с тем ряд показателей нацпроекта практически не изменится, добавил министр - например, те, которые касаются создания комфортной городской среды. Этот проект реализуется без особых проблем.