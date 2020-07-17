Объемы онлайн-продаж через маркетплейсы растут

К 2024 году электронная торговля займет 19% от общего объема розничных продаж, прогнозируют в аналитическом агентстве Data Insight. Сейчас она составляет 9%. Ускорению роста способствовала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. К концу этого года, по расчетам аналитиков, доля маркетплейсов в объеме онлайн-продаж может достигнуть 70%.

Из-за самоизоляции и сокращения возможностей совершать покупки в традиционных магазинах многие ритейлеры вынуждены были значительно увеличить инвестиции в онлайн-магазины, расширять географию присутствия и возможности доставки. Причем для многих компаний хорошим решением стали маркетплейсы, у которых уже развиты свои логистические цепочки.

"Компаний, способных удовлетворить колоссальный спрос на доставку своими силами, не так много, - рассказал управляющий директор "Авито.Товары" Алексей Куракин. - Поэтому маркетплейсы с уже настроенной инфраструктурой, доставкой по всей России и готовой аудиторией становятся для бизнеса выгодным решением. Предприниматель может, потратив несколько минут на регистрацию, начать продавать через "Авито" и сразу доставлять товары по всей стране".

По мнению Куракина, маркетплейсы открывают для бизнеса новые возможности: потребитель сейчас готов покупать онлайн, и ему неважно, где физически находится магазин, а значит, каждый, кто обладает достаточными амбициями, может начать торговлю в федеральном масштабе.

По итогам первого месяца самоизоляции в ANCOR отмечали, что в продуктовом ритейле в 2019 году доля онлайн-продаж составляла от 0 до 5%, в апреле этого года - от 5 до 7%. Для сегмента, традиционно работавшего офлайн, это существенный рост. В секторе непродуктовой розницы доля онлайн-продаж в прошлом году была около 40%, в апреле подросла до 50%. В DIY-сегменте (строительные материалы, товары для ремонта и др. - Ред.) на онлайн в прошлом году приходилось 20% продаж, в этом- уже 30%. А вот у продавцов одежды доля онлайн-продаж в самоизоляцию составила 100% против прошлогодних 15%, ведь непродуктовые магазины и торговые центры были закрыты. По мнению аналитиков, выиграли те игроки рынка, которые и до пандемии развивали онлайн-каналы продаж и инвестировали в том числе в логистику.

В начале марта в Data Insight отмечали, что в прошлом году на логистический рынок повлияли рост больших магазинов и маркетплейсов и развитие их собственных служб доставки, а также рост популярности самовывоза у покупателей. По оценкам аналитиков, самовывозом сейчас пользуются 80% клиентов интернет-магазинов. По всей стране работают около 50 тысяч пунктов выдачи заказов, тогда как потребность в них вдвое больше.

"Возможность заказать онлайн практически любой товар, от смартфона до йогурта, и оперативно получить его, не выходя из дома - это новые реалии современного потребительского рынка. Поэтому скорость, качество и безопасность доставки стали решающими критериям конкурентоспособности", - заключил Алексей Куракин.