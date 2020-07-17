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17.07.2020 12:41

Очередная ложь в Новом свете

Советник по национальной безопасности США Роберт О`Брайен недавно сделал безответственное заявление, согласно которому правящая партия Китая "является главной угрозой Соединённым Штатам и их союзникам". Таким образом, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", политик злонамеренно атаковал политическую систему КНР.
Американский "ферзь" попал в цугцванг и маскирует свою беспомощность нападками на Китай. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Американский "ферзь" попал в цугцванг и маскирует свою беспомощность нападками на Китай. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Американский "ферзь" попал в цугцванг и маскирует свою беспомощность нападками на Китай. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Его абсурдное суждение полно идеологических предрассудков и предубеждений эпохи маккартизма. Эта очередная уловка Белого дома призвана отвлечь внимание граждан США от внутренних проблем и добиться максимальной выгоды для себя, а также реализовать политические амбиции на внутренней и международной арене.

Из-за эпидемии коронавируса США столкнулись с огромными трудностями, ухудшается ситуация в сфере занятости, наблюдается крайне плохая ситуация в экономике, что отражает большинство индикаторов. Помимо этого, в стране обострились такие проблемы, как расовая дискриминация и разрыв между богатыми и бедными, а также политические разногласия.

Оказавшись в беспомощной ситуации, американские политиканы пытаются переложить вину на Китай и отвлечь внимание общественности, но ситуация определенно ясна для всех. Считая себя единственным властителем судеб в мире, Штаты делают все возможное, чтобы помешать развитию других стран, и Китая в частности. Чтобы достичь этой цели и сохранить свою гегемонию, они предпринимают тщетные попытки сдержать КНР, проводя жесткую силовую политику.

Следует отметить, что трансформация Китая из закрытой и неразвитой страны с огромным населением во вторую по масштабам экономику в мире, произошла не благодаря подачкам и волеизъявлению США, а за счет эффективной реализации политики реформ и открытости, установления и развития взаимовыгодных отношений с разными странами мира, а также упорного самоотверженного труда китайского народа.

Развитие Китая нацелено на повышение благосостояния граждан, на осуществление возрождения китайской нации, а также на то, чтобы внести вклад в дело мира, процветания и стабильности во всем мире. Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий между Китаем и США путем конструктивного диалога. Так где же тут можно усмотреть пресловутую "Китайскую угрозу"?

В настоящее время китайско-американские отношения находятся в самой сложной точке с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер отмечает, что в долгосрочном конфликте между Китаем и США не будет победителей. Если стороны не смогут найти способа решения проблемы, то это обернется еще худшими последствиями, чем предыдущие две мировые войны, которые разрушили европейскую цивилизацию.

При сотрудничестве и КНР и США получают выгоду, при вражде же страдают обе страны. Это важный опыт, который обобщен и подтвержден более чем 40 годами дипломатических отношений и практического взаимодействия между Китаем и США. Только при условии, что Вашингтон сформирует объективное и разумное представление о Китае, разработает более грамотную и прагматичную политику в отношении КНР, Китай сможет помочь Соединенным Штатам выйти из текущего трудного положения и будет содействовать восстановлению и развитию нового этапа взаимоотношений.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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