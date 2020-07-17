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17.07.2020 18:36
Рубрика: Общество

Онкобольных поставят на диспансерное наблюдение в течение трех дней

Текст: Ирина Невинная
Каждый онкологический пациент теперь будет находиться под наблюдением онколога в течение всей жизни. А в случае возникновения проблем с лечением по полису ОМС он имеет право на индивидуальное информационное сопровождение и помощь со стороны страховых представителей, - пояснили эксперты Всероссийского союза страховщиков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На этой неделе вступил в силу новый регламент организации и проведения диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами с онкологическими заболеваниями (приказ Минздрава РФ №548н от 4 июня 2020 года).

Фото: iStock
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Согласно документу, такого пациента должны поставить на диспансерное наблюдение в течение трех дней с даты установления диагноза и получения информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Наблюдать пациентов будут врачи-онкологи в центрах амбулаторной онкопомощи, в первичных онкологических кабинетах, онкодиспансерах. Этот вид помощи включен в программу госгарантий и оплачивается за счет ОМС, то есть для пациента диспансерное наблюдение, которое теперь будет осуществляться в течение всей жизни человека, перенесшего рак, бесплатно.

Новый приказ определяет порядок действий врача-онколога: он ведет учет пациентов; разрабатывает индивидуальный план контроля за состоянием каждого больного с учетом особенностей течения его заболевания в соответствии с клиническими рекомендациями, разработанными ведущими онкологами страны. Кроме того, врач информирует больного о графике обследований и организует визиты пациента. Проще говоря, пациента должны регулярно приглашать на прием к врачу. Это позволит вовремя увидеть, если недуг вновь начнет прогрессировать и направить больного на курс лечения, в том числе, высокотехнологичного. В компетенции врача подключить, если понадобится, и других специалистов - например, психолога.

Важный момент: что если у пациента нет возможности самому приходить в онкокабинет из-за тяжести состояния, врач обязан организовать проведение диспансерного наблюдения на дому.

Документ предусматривает также возможность дистанционных консультаций с применением телемедицины. При выезде за пределы своего региона на срок более полугода пациент может заранее проинформировать об этом своего врача - ему должны обеспечить наблюдение на новом месте .

"Своевременное и качественное диспансерное наблюдение - необходимое условие для улучшения показателей здоровья россиян, которое обеспечивает преемственность лечения и лучший врачебный контроль за состоянием пациентов, - комментирует член рабочей группы ВСС, заместитель гендиректора "Капитал-МС" Елена Третьякова. - Чтобы это правило выполнялось, нацпроектом "Здравоохранение" предусмотрен механизм контроля за медицинскими организациями. Это одна из приоритетных задач, которая возложена на страховые медицинские организации. Они контролируют оказание медицинской помощи, отслеживая, как часто пациентов приглашают на прием, приходят ли люди, выполняют ли назначения врачей. Это именно индивидуальная работа страховых представителей, которая дает пациенту возможность узнать о своих правах".

Периодичность диспансерных приемов зависит от вида и тяжести заболевания и четко расписана в документе. Это позволяет страховым представителям ориентироваться в графике наблюдения за больным, напоминать ему о предстоящем визите к врачу и держать под контролем процесс лечения.

"Когда пациент заранее осведомлен о том, какие ему предстоят процедуры, это позволяет психологически подготовиться, и формирует в пациентах приверженность к лечению и соблюдению врачебных рекомендаций", - отмечает член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, профессор Алексей Старченко.

Представитель страховой компании также будет выяснять, почему, например, пациент пропустил назначенный прием или процедуру, и нет ли в этом недоработки врача-онколога.

Страховой представитель также обязательно предупредит пациента, что в случае возникновения жалоб или симптомов, подозрительных в отношении прогрессирования болезни, показано незамедлительное обращение к онкологу для проведения диагностических процедур.

Для того чтобы получить такое индивидуальное информационное сопровождение, пациенту необходимо оформить индивидуальное согласие, которое, как правило, граждане дают при оформлении полиса ОМС или во время визита в офис страховой компании. Также такой документ можно подписать на посту страхового представителя в поликлинике или онкодиспансере.

Фото: Gettyimages
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Страховой представитель помогает не только в информационном плане - он обязан поддержать "прикрепленного" больного, если у того возникнут проблемы с лечением или спорная ситуация с медорганизацией, где он получает помощь.

Известно, что во многих регионах получить качественную помощь людям с онкологическим диагнозом бесплатно очень трудно - скрытые платежи в этой области медицины по-прежнему встречаются очень часто. Эти проблемы также можно обсудить со страховым представителем.

"Лечение онкозаболевания часто чревато сопутствующими недугами. И при жалобах врач обязан направить на консультацию к узким специалистам, а не считать, что такой ход событий - норма. Если для лечения сопутствующих недугов необходим дорогостоящий препарат, то важно понимать, что все лекарства и поддерживающая терапия предоставляются по ОМС бесплатно. Никаких доплат "за хороший препарат" быть не должно, если требуют доплаты - звоните в страховую компанию", - настаивает Алексей Старченко.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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