Итальянские хирурги дистанционно провели операцию через сеть 5G. Врача и "пациента", вместо которого во время эксперимента был труп, разделяли 15 километров, сообщает журнал Annals of Internal Medicine.

Рабочее место хирурга оборудовали планшетом, 3D монитором, чтобы видеть процесс операции, и осязательным сенсором для контроля роботов, которые непосредственно работали с "пациентом" и были рядом с ним.

У роботов имелась лазерная система, манипулятор с хирургическими инструментами и 3D видеокамера. Вся информация между сторонами передавалась через сеть 5G.

По словам руководителя эксперимента Леонарда Маттоса, врач, удаленно управлявший роботами, ощущал полное присутствие в операционной, но испытывал при этом меньше стресса, чем обычно, так как точные и плавные движение роботов придавали большей уверенности в выполненной работе.

Он также добавил, что современные технологии открывают перед медициной большие возможности, в том числе и по проведению операций в удаленном формате. Однако этот случай пока был экспериментальным, чтобы опробовать его на живых пациентах потребуется еще несколько лет.

Также Маттос считает, что во время проведения такого рода операций могут возникнут этические и правовые проблемы, особенно, если врач и пациент находятся в разных странах.