Опрос: Россияне соскучились по походам в кино

Из-за пандемии коронавируса в последние месяцы российский зритель довольствовался лишь онлайн-кинотеатрами и соскучился по просмотру фильмов на большом экране.

О том, что три четверти киноаудитории истосковалась по походам в кино, говорят результаты исследования "Кинозритель". При этом почти половина респондентов готова посмотреть фильмы, вышедшие еще до начала эпидемии, если ярких новинок в прокате не появится. К слову, больше всего российский зритель ожидает приключенческий фильм "Мулан" от Walt Disney Pictures, картину "Черная вдова" киновселенной Marvel, а также комедийный боевик "King's Man: Начало".

Более трети россиян в возрасте 18-24 лет готовы отправиться в кинотеатр сразу же после снятия ограничительных мер. Зрители постарше предпочтут сначала понаблюдать, как будут соблюдаться санитарные нормы в кинотеатрах, и только потом примут решение. Таким образом, 70% зрителей в возрасте 25-34 лет будет уделять особое внимание процедурам дезинфекции залов и холлов кинотеатров после каждого сеанса.

Сама же аудитория готова соблюдать необходимую социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиками и измерять температуру перед входом в кинотеатр.

Эпидемиологическая обстановка повлияет на готовность зрителей посещать кинобар. Только 35% аудитории готовы совершать покупки в баре (до пандемии этот показатель составлял 41%). Некоторые опасаются заразиться коронавирусом, а некоторые - и это не новость - просто хотят сэкономить.