Указ губернатора Оренбургской области от 17 июля 2020 года № 338-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3 указа изложить в новой редакции:

"3. Приостановить с 28 марта по 2 августа 2020 года на территории Оренбургской области работу:".

1.2. В пункте 4 указа:

абзац тринадцатый изложить в новой редакции:

"контроль наличия у покупателей (клиентов), находящихся на территориях торговых объектов, в торговых залах, помещениях, у пассажиров в общественном транспорте, в том числе в такси, средств индивидуальной защиты (маски и перчатки), исключив допуск на территории торговых объектов, в торговые залы (помещения), такси лиц при отсутствии у них средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).";

дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Управляющим рынками компаниям обеспечить:

ежедневный входной фильтр с термометрией работников рынков, лиц, заключивших с управляющими рынками компаниями договоры о предоставлении торговых мест, и продавцов и отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с признаками респираторного заболевания;

установку в общедоступных местах антисептических средств для обработки рук, в том числе на входе на территории рынков, павильонов (выходе с территорий рынков, павильонов);

контроль нахождения на территориях рынков лиц исключительно в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки);

ежедневную уборку территорий рынков, дезинфекцию дверных ручек и дверей, часто используемых предметов, торговых мест, прилавков и мест общего пользования;

проведение не реже двух раз в неделю уборки и дезинфекции всех территорий рынков, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря, мест общего пользования.".

1.3. Пункт 5 указа изложить в новой редакции:

"5. Приостановить с 28 марта по 2 августа 2020 года продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли на территории Оренбургской области.".

1.4. Пункт 7 указа изложить в новой редакции:

"7. Приостановить с 28 марта по 2 августа 2020 года бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах, расположенных на территории курорта местного значения "Соленые озера", а также в иных пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), расположенных на территории Оренбургской области.".

1.5. В пункте 8 указа:

подпункт 8.1 изложить в новой редакции:

"8.1. Граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - лица), прибывших на территорию Оренбургской области из иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации:

при въезде на территорию Оренбургской области заполнять анкету, указывая сведения о месте жительства (пребывания) на территории Оренбургской области и номер контактного телефона, знакомиться с настоящим указом;

незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Оренбургской области и месте жительства (пребывания) на ее территории по телефонам "горячей линии" (8-800-302-50-50) либо министерства здравоохранения Оренбургской области (8-800-200-56-03, 8 (3532) 44-89-38), Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (8-800-555-49-43, 8 (3532) 44-23-51, 44-23-54), федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" (8 (3532) 77-31-64).

8.1.1. Иностранных граждан, лиц без гражданства (далее -иностранные граждане), прибывших на территорию Оренбургской области:

при пересечении государственной границы Российской Федерации, въезде в Оренбургскую область информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, об отсутствии заболевания COVID-19 с предоставлением медицинского документа на русском или английском языках, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (для иностранных граждан, въезжающих в Оренбургскую область с приграничной территории Казахстана) либо на территорию Оренбургской области (для иностранных граждан, въезжающих в Оренбургскую область из других субъектов Российской Федерации);

в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, пройти обследование в соответствии с постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации;

находиться на изоляции по месту жительства (пребывания), исключив контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции, либо в обсерваторе до получения отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19. В случае любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

8.1.2. Граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Оренбургской области, в том числе с территорий других субъектов Российской Федерации (за исключением командированных работников и работников, работающих вахтовым методом):

в течение 3 календарных дней со дня прибытия пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР;

находиться на изоляции по месту жительства (пребывания), исключив контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции, до получения отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19. В случае любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

при отсутствии возможности прохождения обследования находиться на изоляции по месту жительства (пребывания) в течение 14 дней, исключив контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции. В случае любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.";

подпункт 8.2 указа изложить в новой редакции:

"8.2. Лиц, совместно проживающих с лицами, прибывшими на территорию Оренбургской области из иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации, исключить контакты с указанными гражданами до получения ими отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19. При появлении признаков респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом.";

в подпункте 8.3 абзац четвертый изложить в новой редакции:

"находящихся в помещениях либо на территориях организаций, реализующих товары, оказывающих услуги, в общественном транспорте, в том числе в такси, в местах массового скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).";

подпункт 8.5 изложить в новой редакции:

"8.5. Работодателей, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области:

обеспечить при возможности дистанционную форму работы для работников, осуществляющих трудовые функции на территории Оренбургской области, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций, дистанционную форму проведения совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

установить гибкий график начала рабочего времени, исключающий скопление работников, в том числе на проходных;

обеспечить входной фильтр работников до начала рабочей смены с обязательным отстранением от нахождения на работе лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температурой, соблюдение работниками социальной дистанции;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции на дому;

обеспечить усиленный контроль за состоянием здоровья работников, прибывших для осуществления трудовых функций из других субъектов Российской Федерации в командировку либо на работу вахтовым методом, предельно минимизировав их контакты с другими сотрудниками организаций;

обеспечить работников, продолжающих осуществлять трудовые функции, перед началом рабочей смены средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки) и осуществлять контроль за их использованием;

обеспечить наличие в организациях дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания;

обеспечить проведение ежедневной дезинфекции служебных помещений, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха;

обеспечить создание необходимых условий для соблюдения работниками правил личной гигиены;

отменить командировки, за исключением командировок, носящих неотложный характер, по прибытии работников из командировок обеспечить проведение их тестирования на наличие коронавирусной инфекции, не допускать на рабочее место прибывших из командировок работников до получения отрицательного результата тестирования, а также прибывших из командировок работников с признаками респираторного заболевания. Обеспечить проведение повторного тестирования работников на наличие коронавирусной инфекции на десятый день (за счет средств работодателей или средств работников). При отсутствии возможности проведения тестирования прибывших из командировок работников обеспечить их самоизоляцию в течение 14 дней. При этом указанным работникам рекомендуется временное проживание отдельно от семьи в течение 14 дней;

организовать по возможности транспортную доставку работников предприятий до места работы и обратно;

при поступлении запроса уполномоченного органа незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работников, заболевших коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением ими трудовых функций;

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, находившихся в контакте с заболевшими новой коронавирусной инфекцией, за исключением работников предприятий, организаций, учреждений, органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя, согласованному с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, является критически важным для обеспечения их функционирования, при условии обязательного исключения контакта с другими лицами на пути следования к рабочему месту и обратно и во время пребывания на рабочем месте;

при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений организации;

информировать работников организаций, выезжающих за пределы Оренбургской области (за исключением лиц, командированных работодателями и направленных на работу вахтовым методом), о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Оренбургской области;

проверять наличие у работников организаций, выезжавших за пределы Оренбургской области, медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Оренбургской области, и не допускать на рабочее место и (или) территории организаций работников, не имеющих таких документов, при отсутствии подтверждения их изоляции в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Оренбургской области из иных субъектов Российской Федерации.";

подпункт 8.17 изложить в новой редакции:

"8.17. Физкультурно-спортивные организации приостановить деятельность до особого распоряжения, за исключением:

проведения тренировочных мероприятий с лицами, являющимися кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации и осуществляющими подготовку к участию в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира и Европы; участвующими в Чемпионате России по футболу среди команд Клубов Премьер-Лиги сезона 2019-2020 годов (далее - Чемпионат по футболу); входящими в основные, молодежные составы команд спортивных клубов, выступающих на всероссийских и (или) международных спортивных соревнованиях от Оренбургской области, по игровым видам спорта;

организации и проведения Чемпионата по футболу с загрузкой трибун стадиона в объеме не более 10 процентов от их вместимости;

осуществления спортивной подготовки, предоставления услуг на объектах спорта открытого типа при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора (при невозможности осуществления спортивной подготовки на объектах спорта открытого типа спортивная подготовка осуществляется с использованием дистанционных технологий);

осуществления спортивной подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку на объектах спорта закрытого типа, при условии загрузки помещения в объеме не более 25 процентов от его единовременной пропускной способности, соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора;

направления работников и лиц, входящих в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, Оренбургской области, на тренировочные мероприятия, проходящие на объектах спорта (тренировочных базах) Оренбургской области, других субъектов Российской Федерации, а также на межрегиональные или всероссийские спортивные соревнования, проводимые на территориях других субъектов Российской Федерации.";

в подпункте 8.18:

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац седьмой изложить в новой редакции:

"организовать контроль соблюдения лицами, указанными в подпунктах 8.1.1, 8.1.2, режима изоляции;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"до 28 июля 2020 года провести работу по ликвидации на территории муниципального образования мест несанкционированной торговли и предоставления услуг, представить отчет о результатах работы в областной оперативный штаб.".

1.6. Подпункт 9 указа дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:

"9.1. Рекомендовать лицам 65 лет и старше обеспечить самоизоляцию на дому по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах.".

1.7. В пункте 15 указа:

абзац третий признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в новой редакции:

"организацию работы медицинских организаций государственной системы здравоохранения Оренбургской области по ежедневному наблюдению лиц, указанных в подпунктах 8.1.1 и 8.1.2 пункта 8 настоящего указа, заявивших о своем прибытии на территорию Оренбургской области, до получения отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 либо в течение 14 календарных дней со дня прибытия;".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







