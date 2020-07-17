Песков надеется, что число заражений COVID-19 в РФ продолжит снижаться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что число заражений коронавирусом в России продолжит снижаться, но призвал россиян не расслабляться и думать о своем здоровье.

Говоря о возможной второй волне COVID-19, он отметил, что в этой ситуации можно оперировать только теми данными, которые есть. "Данность заключается в том, что у нас идет кривая вниз, у нас каждые сутки сокращается количество заболевших - пусть медленно, но все равно сокращается", - сказал Дмитрий Песков в интервью "Авторадио".

Он подчеркнул, что многие ограничительные меры были сняты уже больше двух недель назад: прошел инкубационный период и увеличения числа заболевших нет.

"Давайте надеяться на то, что эта кривая также будет идти вниз, не расслабляться, думать о своем здоровье, о здоровье своих близких, и тогда все будет хорошо", - сказал представитель Кремля.