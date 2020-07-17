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17.07.2020 14:08
Рубрика: Власть

Песков назвал "камень преткновения" по Минским соглашениям

Текст: Кира Латухина

В России не трактуют Минские договоренности, а в Киеве - пытаются. И в этом серьезное расхождение, заявили в Кремле.

Фото: Константин Завражин/РГ
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На вопрос украинского журналиста, почему Москва отказывается от уточнения Минских соглашений, ведь в России и на Украине их по-разному трактуют, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил: "Мы не занимаемся трактовкой Минских договоренностей. Мы их читаем дословно". "Там зафиксирована определенная последовательность действий, которая призвана вывести ситуацию к урегулированию. И сформулирована таким образом, что вообще не допускает возможности трактования", - считает он.

"Действительно, из Киева звучат трактовки. Здесь как раз и есть самый большой камень преткновения", - пояснил представитель Кремля. "Мы не трактуем, мы читаем, а в Киеве пытаются трактовать", - добавил он. И в этом очень серьезное расхождение.

Причем не нужно быть экспертом - достаточно прочитать текст соглашений, и сразу понятно, что сделано, а что нет, и кем это должно быть сделано, заключил Песков.

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