Песков назвал общие черты Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции похожи в том, что отвечают за свои слова, способны на быстрые решения и могут находить выход из очень сложных ситуаций. Об этом заявил в интервью "Авторадио" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

И Владимир Путин, и Реджеп Тайип Эрдоган ставят конкретные вопросы и всегда имеют в виду то, что говорят​​, если, конечно, речь не о визитах вежливости. "В этом плане они похожи друг на друга, и поэтому им удается находить развязки в очень и очень сложных ситуациях", - считает Песков. Как это было по Сирии, добавил представитель Кремля.

"И тот, и другой отвечают за свои слова. И тот, и другой контролируют ситуацию. И тот, и другой способен принимать ответственные и быстрые решения, что они и делают", - заключил Песков.