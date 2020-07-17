Песков назвал Путина самым влиятельным политиком

Президент России Владимир Путин - самый блестящий и самый влиятельный политик в мире, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного действующего государственного деятеля в мире - это, конечно, удача в жизни", - заявил Песков в интервью "Авторадио"​​​.

Представитель Кремля рассказал, что каждый день учится - не по книгам, а в реальной жизни. "Это уникальная возможность ощущать себя в гуще процессов, которые имеют не только жизненно важное значение для нашей страны, но для всего мира. И одновременно с этим нести, конечно, свою долю ответственности, которая тоже немаленькая", - заметил он.