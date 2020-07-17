Песков: Повода для "медового месяца" РФ и США нет

Отношения Москвы и Вашингтона никогда не были очень близкими, нет повода для "медового месяца" и сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Чтобы был "медовый месяц", сначала надо пожениться, а жениться никто не собирается", - заявил представитель Кремля в эфире радиостанции "Авторадио".

Он отметил, что у многих может возникнуть ожидание, что подобные пандемии глобальные кризисы, могут стать благоприятной почвой для появления "ростков истинного взаимодействия, взаимовыручки, взаимопомощи". И подобные случаи, по словам Пескова, действительно есть: Китай помог России, Россия - Китаю, американцы тоже оправляли в Россию средства для борьбы с коронавирусом, а мы - им. "И вроде бы эти ростки мы видим, и вроде бы в конкретных делах мы должны перейти на другой более благоприятный режим взаимодействия, но это не так, этого не происходит", - отмечает пресс-секретарь президента.

Песков также напомнил о нарастающем американо-китайском конфликте, отметив, что даже в такое непростое время Вашингтон пошел на то, чтобы выдвигать обвинения Китаю. "Вроде бы мы все должны сплотиться вокруг единственной компетентной организации ВОЗ, а президент США подписывает указ о выходе из ВОЗ", - рассказал Песков, добавив, что "расслабляться нельзя".