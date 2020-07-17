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17.07.2020 13:20
Рубрика: Власть

Песков: В РФ блестяще работает система "президент-правительство"

Текст: Ксения Воронцова
Президент и правительство РФ в период пандемии на деле показали способность экстренно реагировать на форс-мажорные ситуации и продемонстрировали блестящее взаимодействие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью "Авторадио" он отметил, что в мире не были готовы к угрозе пандемии, но у РФ было время, которым власти воспользовались и заранее начали подготовку.

Фото: РИА Новости
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"У нас действительно сейчас блестяще работающая система "президент-правительство": эффективная, быстрая, не кондовая, гибкая, способная экстренно реагировать в форс-мажорных ситуациях. Они это показали на деле", - сказал Песков.

Он напомнил, что у нас в стране смертность от коронавируса - одна из самых низких в мире, перегрузки системы здравоохранения удалось избежать. "Наверное, это является залогом того, что мы способны реагировать на кризисы, даже такие непредсказуемые кризисы, как пандемия и негативные экономические проявления, которые она принесла вместе с собой", - сказал представитель Кремля.

Он также напомнил слова президента о том, что Россия не является первой по объему принятых мер поддержки в абсолютном выражении, но с точки зрения эффективности точечного распределения помощи страну можно причислить к лидерам. По словам Пескова, эта помощь нашла своего потребителя и успела вовремя.

Он отметил, что проблемы остаются, но руководство страны весьма эффективно минимизирует последствия этого мирового кризиса.

Власть Работа власти Президент Правительство Пандемия коронавируса COVID-19

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