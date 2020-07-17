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17.07.2020 14:07
Рубрика: Власть

Песков: В силу должности не могу высказывать личную точку зрения

Текст: Ксения Воронцова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о взаимодействии с журналистами и о ситуациях, когда очень хочется высказать свое мнение, но в силу должности этого делать нельзя.

"В силу работы, в силу должности не могу высказывать личную точку зрения", - сказал он в интервью "Авторадио".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Представитель Кремля рассказал о ежедневных конференц-коллах, которые проводит с журналистами, это фактически мини-пресс-конференции. Представителям СМИ рассказывают о повестке дня президента и о предстоящих мероприятиях, а они задают вопросы по многим темам, иногда по очень резонансным.

"И, конечно, поскольку они резонансные, иногда очень хочется добавить нотки своих эмоций, но это будет неправильно, потому что в данном случае это будет клеиться для Кремля, для администрации, для президента, а это будет неправильно, это не будет соответствовать его позиции", - рассказал Дмитрий Песков.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента

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