Подписание стратегии развития евразийской интеграции запланировано на осень

Фото: БЕЛТА

Стратегия развития евразийской интеграции на ближайшие пять лет, в котором заложены, в частности, механизмы формирования общих рынков ЕАЭС, будет готова к подписанию ближайшей осенью. Об этом сообщил 17 июля премьер-министр РБ Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Премьер пояснил, что уже "подготовлен и в целом одобрен проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В нем сформулированы подходы к развитию новых направлений в совместной инновационной и инвестиционной деятельности". А само подписание документа главами государств ожидается во время очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Он должен состояться осенью в белорусской столице, уточнил Головченко.

Правда, по его мнению, необходимо еще приложить максимум усилий по качественной доработке проекта стратегии. "Вероятно, главам правительства будет целесообразно еще раз его обсудить до заседания Высшего Евразийского экономического совета", - полагает глава кабинета министров РБ.

Он дал понять, что в поле зрения Евразийского межправсовета по-прежнему остаются барьеры и изъятия. "На заседаниях органов союза в приоритетном порядке рассматриваются вопросы, касающиеся хода устранения препятствий на внутреннем рынке. Определенный прогресс в решении этой наболевшей проблемы отмечается", - констатировал Головченко.

Что же касается следующего заседания межправительственного совета, то оно, проинформировал на заседании ЕМПС премьер-министр Армении Никол Пашинян, пройдет в Ереване в октябре текущего года. "Рад, что мы уже приняли решение по этому поводу. Так что всех вас жду в Ереване в октябре", - гостеприимно попрощался с коллегами армянский премьер.