Пол Маккартни и Ринго Старр записали новую песню

Новый трек музыкантов The Beatles называется Beautiful Night. Строго говоря, это не премьера - такая песня была опубликована на сольном альбоме Пола Маккартни 1997 года - Flaming Pie. Сейчас он готовит его расширенное переиздание. А в качестве бонус-трека решил по-новому записать вместе с Ринго Старром эту красивую балладу на 5 минут звучания.

Интересно, что для оригинальной версии Beautiful Night 1997 года оркестровку делал Джордж Мартин, продюсер группы, которого официально называли "пятым битлом". Поэтому и получилась почти "битловская песня": душевная, теплая, светлая, красиво и увлекательно сыгранная. А теперь Маккартни трудился в студии уже вместе с Ринго Старром.

Причем им так понравилось снова играть вместе, что сэр Пол восторженно рассказал порталу NME:

- Мы со Старром не так много сотрудничали за рамками The Beatles, поэтому решили, что было бы здорово создать что-нибудь вместе. И все сразу пошло, как в старые добрые времена. Это было прекрасно... настоящее волшебство, мы оба были очень рады!

На старую новую песню готовится видео-клип. А сэр Пол и сэр Ринго подумывают о том, чтобы записать первый совместный мини-альбом. Правда, названия предполагаемых для него треков пока не сообщают.