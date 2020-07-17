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Популярная игровая приставка исчезнет из продажи навсегда

Текст:   Антон Благовещенский
17.07.2020,  
13:39
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Корпорация Microsoft официально объявила о прекращении выпуска игровой консоли Xbox One X, а также Xbox One S All-Digital Edition. Такой шаг связан со скорым анонсом Xbox Series X.

В то же время, как пишет The Verge, приставка Xbox One S по-прежнему будет выпускаться и продаваться по всему миру.

Приобрести оставшиеся Xbox One X и One S All-Digital Edition будет можно, пока у продавцов будут оставаться запасы устройств на складах. В Microsoft предлагается обращаться к местным ретейлером за дополнительной информацией.

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Xbox One X была представлена в ноябре 2017 года и имела производительность 6 терафлопс, что делало ее "самой мощной консолью в мире". Анонс следующей версии Xbox намечен на август 2020 года.

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