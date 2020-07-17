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17.07.2020 11:29
Рубрика: Власть

Пушков: Без России теряется смысл существования Украины

Текст: Галина Мисливская
У Украины нет другого места в мире, кроме как относительно России, считает сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал в своем телеграм-канале очередное сообщение о грядущем "вторжении России" на территорию соседней страны.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Причина в том, что они без России жить не могут. Без России теряется смысл существования Украины, ибо нет у нее другого места в мире, как относительно России", - считает сенатор.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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По его мнению, Россия без Украины в целом может обойтись, Украина же без России пропадет, поскольку местным элитам нечем будет торговать на мировой арене, исчезнет причина выпрашивать кредиты и транши МВФ, финансовую помощь от ЕС, проситься в НАТО, нечего будет "принести в котомке великим магистрам западного альянса".

"За счет чего будут утверждать свою виртуальную "суверенность" и "незалежность", от которой вмиг откажутся лишь за улыбку Трампа или Байдена, как не за счет России? Ибо о независимости от США или ЕС и речи нет - есть неудержимый порыв к полной от них зависимости", - подчеркнул Пушков.

"Нет, никак Украине, созданной в своем нынешнем виде Россией, без России не обойтись. Именно Россия - и даже фантазии о ней и ее намерениях - придают смысл всему существованию нынешней Украины, ее политике и идеологии. Украина одержима Россией и является заложницей своей одержимости", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины

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