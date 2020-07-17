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17.07.2020 14:53
Рубрика: Власть

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Текст: Кира Латухина

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ. Москва готова выступить посредником.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. "Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям", - сказал он.

Кроме того, Владимир Путин рассказал о недавних телефонных разговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Рухани.

В совещании приняли участие председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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