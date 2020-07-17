Путин поздравил Рыбникова с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин пожелал неиссякаемого вдохновения композитору, народному артисту Алексею Рыбникову. Глава государства направил юбиляру поздравительную телеграмму в связи с 75-летием.

"Многие годы Вы сохраняете верность своему призванию, успешно осуществляете яркие, неординарные, интересные проекты", - отметил Владимир Путин.

"Ваше творчество, замечательные, всегда узнаваемые мелодии, в которых блестяще соединились лучшие традиции музыкального искусства и смелые, новаторские идеи, стали настоящим явлением в культурной жизни страны, обогатили отечественную эстраду, театр и кинематограф", - подчеркнул президент.

Глава государства пожелал Рыбникову доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения.