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17.07.2020 18:54
Рубрика: Происшествия

Бирюков заверил в отсутствии угрозы подтопления под Можайском

Текст: Ирина Огилько

Сброс воды на Можайском водохранилище, необходимость которого вызвана ливневыми дождями, проходит под строгим контролем, угрозы подтопления близлежащих населенных пунктов нет. Об этом сообщил сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Можайске продолжаются работы по ликвидации последствий ливня

"В результате обильных ливневых дождей, прошедших в середине месяца, на реках Московской области сформировались дождевые паводки, пик которых пришелся на 15-16 июля, - отметил он. - Для исключения переполнения водохранилищ и обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений попуски воды были поэтапно увеличены до необходимых показателей".

Заммэра пояснил, что попуск воды - это сброс, который позволяет не обмелеть реке и не переполниться водохранилищу.

Фото: Игорь Курашов/РГ
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По его словам, транзит водных потоков в Москву-реку происходит через гидротехнические системы водохранилищ и осуществляется в плотном взаимодействии с Каналом им. Москвы, с соблюдением всех требований гидрологических режимов, что позволяет избежать подтоплений близлежащих территорий.

Он сообщил, после прекращения осадков ситуация стабилизируется. "Все гидротехнические сооружения АО "Мосводоканал" работают в штатном режиме, пик паводка на Москворецкой водной системе пройден", - заключил Бирюков.

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