Более 25 тысяч человек трудоустроили в Москве за период пандемии

Во время пандемии коронавируса работу в столице нашли более 25 тысяч граждан. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- С началом пандемии нам удалось оперативно перевести все услуги центра занятости населения в онлайн. Несмотря на то, что многие компании приостановили набор персонала, устроиться на работу все равно было возможно. С середины марта центр занятости населения помог с трудоустройством более 25 тысячам москвичей. Количество вакансий сейчас снова увеличивается. На данный момент в банке центра "Моя работа" можно найти более 70 тысяч вакансий, и их число ежедневно растет, - заявила она.

В пандемию в банке вакансий центра занятости населения "Моя работа" было около 40 000 актуальных предложений, среди которых около 10% - с возможностью дистанционной работы. Увеличивается число вакансий постоянно и сейчас.

- Пандемия простимулировала компании оперативно отреагировать на меняющуюся обстановку и запустить ряд проектов, связанных с дистанционным обслуживанием, онлайн сервисами и обеспечением удаленной работы сотрудников. Это, естественно, изменило профиль вакансий и структуру навыков, необходимых организациям в этот период, - отметила Анастасия Ракова.

Дистанционный формат работы поднял спрос на менеджеров, способных выстроить грамотную логистическую модель компании. Многим потребовались курьеры, водители, упаковщики, складские рабочие. Вырос спрос на операторов колл-центров, менеджеров по онлайн-продажам и специалистов онлайн-сервисов - тех, кто обеспечивает дистанционную работу.

Несмотря на то, что уже ожили многие отрасли экономики, и большинство компаний из онлайна вновь перешли в оффлайн, спрос на специалистов по-прежнему высок. Многие работодатели оценили возможности дистанционного обслуживания и онлайн-сервисов, и для доведения процессов до совершенства им нужны программисты, мобильные разработчики, тестировщики, интернет-маркетологи, таргетологи, веб-дизайнеры.

Тенденция наблюдается и в государственных структурах. Во время пандемии многие службы, в том числе и центр занятости населения, перешли на услуги в цифровом формате. Центр обеспечил гражданам возможность подачи заявки на регистрацию в качестве безработного дистанционно (принято более 314 000 заявок во время пандемии), перевел в онлайн услуги по поиску работы, прохождению тестирования и профориентации, а также по содействию в самозанятости и открытии собственного дела. Большинство программ обучения и переквалификации от центра занятости также были переведены в дистанционный формат.

После того, как ожила сервисная индустрия и непродовольственная торговля, у людей, ранее работавших в этих сферах, появилась возможность трудоустройства в рестораны, фитнес-центры, салоны красоты, магазины. Также активизировался найм в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в них много вакансий как от бизнеса, так и от госпредприятий.