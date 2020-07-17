Депутат МГД Александр Козлов отметил преимущества столичной системы электронного голосования

Электронное голосование вскоре станет привычной процедурой для всей России. Таким мнением с aif.ru поделился депутат Мосгордумы Александр Козлов, который недавно работал в Общественном штабе по наблюдению за плебисцитом по поправкам в Конституцию.

По оценкам парламентария, эксперимент по использованию электронного формата пошел успешно. Александр Козлов уверен, что используемые методики защиты результатов голосования зарекомендовали себя с лучшей стороны."Такой способ выражения своего мнения на выборах и референдумах станет привычным для всей России", - заявил он и пояснил, что это является вопросом времени.

В ближайшее время электронное голосование может быть применено в Москве уже 13 сентября на выборах муниципальных депутатов.