Елец превратят в центр федерального туризма

Рабочая поездка министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева в Липецкую область началась с осмотра исторических кварталов города Ельца. Благоустройство общественных пространств он оценил вместе с губернатором Игорем Артамоновым.

Так, первым пунктом программы стал парк 40-летия Октября. Его благоустройство началось в 2018 году. Главной задачей архитекторов было сохранить экосистему парка и его оздоровительную направленность. В зеленой зоне по уже существующим тропам обустроили велодорожки, там же появился веревочный спортивный городок. На благоустройство парка направлено 58,1 миллиона рублей, из них 45,8 миллиона - средства федерального бюджета. Владимир Якушев высоко оценил спортивную инфраструктуру: в парке оборудованы площадки для воркаута и сдачи норм ГТО.

После делегация посетила Петровский парк. Его масштабную реконструкцию начали осенью 2019 года, и работы еще продолжаются. Здесь будет экопарк на воде с местами для прогулок, занятий спортом и проведения небольших массовых мероприятий. Все покрытия и материалы будут максимально экологичными.

В обновленном парке уже есть новое освещение, установлены фонари, сцена, обустроены места для зрителей, детская игровая и спортивная площадки, зона для тренажеров, уложена тротуарная плитка. Сейчас идут работы по озеленению, установке малых архитектурных форм, устройству мостиков, ограждения и входной группы. Петровский парк в Ельце вошел в топ-5 новых благоустроенных общественных мест страны, где можно отдохнуть после изоляции.

Владимир Якушев высоко оценил работу Липецкой области по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

- По всем показателям Липецкая область числится у нас в передовиках, - подчеркнул министр. - Для нас самое важное, чтобы все было сдано в срок, вовремя заключены контракты и проведены работы по благоустройству. В этом плане липецкая команда работает достаточно эффективно, сегодня мы посмотрели парки. Все сделаны качественно, интересно. Важно, что жители тоже принимали участие в этих проектах благоустройства. Президент России неоднократно указывал, что власти должны советоваться с горожанами. Все, что делается по нацпроектам, делается для людей.

Игорь Артамонов добавил, что Елец преображается по всем направлениям.

- По городу курсируют новые автобусы, появились новые парки, планируем построить стадион, благоустроить историческую часть и сделать ее пешеходной, восстановить табачную фабрику. Просим поддержать наши проекты. Если все будет сделано, Елец станет центром федерального туризма, - заявил Игорь Артамонов.

Рабочая поездка министра по региону продолжается. В плане - посещение Владимиром Якушевым Тербунского района, где он оценит еще один проект благоустройства в селе Солдатское - набережную. Здесь в годы Великой Отечественной войны проходила линия фронта. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 14 миллионов рублей. После министр побывает на строительной площадке многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья, проведет совещание по реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и встретится с крупнейшими застройщиками региона.