Как пройти творческое прослушивание в ГИТИСе

В театральных вузах продолжаются творческие прослушивания. Что очень важно, вживую, но с соблюдением строгих правил, предписанных Роспотребнадзором, - а это маски, перчатки и дистанция в полтора метра. Корреспондент "РГ" отправился на прослушивания в Российский институт театрального искусства - ГИТИС, чтобы выяснить, как преподаватели и абитуриенты адаптировались к новым постпандемическим условиям.

Новая реальность встречает прямо у входа неожиданной тишиной. Ни толп взволнованных юных талантов, ни списков, ни возбужденного гула советов бывалых и слов утешения. Запись теперь только онлайн или по телефону - и абитуриентам настойчиво рекомендуют приходить строго к назначенному времени. Однако к совету прислушиваются не все и все-таки приезжают за два-три часа, чтобы выстоять, настроиться и подпитаться энергией легендарных стен. Но таких, честно говоря, немного. Большинство внимательно следят за часами и пытают охранника: "Меня записали на 11, когда же пустят?".

Наконец, двери открываются и проглатывают очередную десятку отважных, готовых испытать на прочность свои нервы и талант. Измерение температуры, рамка металлоискателя, заполнение анкет проходят практически незаметно, а дальше только сцена и всего несколько минут, чтобы показать себя.

Кстати, в этом году прослушивания проходят не в учебных аудиториях на факультетах, а в больших залах. Актерский факультет ищет таланты в спортивном зале учебного корпуса на улице Академика Пилюгина, в Учебном театре ГИТИСа режиссер Юрий Бутусов набирает курс в отгороженном плотными шторами фойе, заглянуть за которые корреспонденту "РГ" так и не позволили, а будущие актеры и режиссеры факультета эстрады сразу же попадают на большую сцену.

Только представьте - из коридора, заставленного декорациями и реквизитом, абитуриент попадает в сумрачный "карман" сцены, где среди темных кулис ждет своей очереди. Пара шагов, и ты отказываешься на освещенной авансцене, софиты слепят в лицо, а в большом пустынном и мрачном зале за столом сидит один самый важный зритель.

"Я очень боялась не справиться с волнением. Был момент, когда, думала, что не смогу произнести ни звука. Но преподаватель очень интересный и доброжелательный, она очень помогает", - возбужденно рассказывает Полина, только что прошедшая первое в своей жизни прослушивание. А говорит она о декане факультета эстрады Анне Одиноковой, которая сама проводит первый тур, отбирая для своих мастеров самых талантливых ребят.

Но это для Полины сцена и софиты в новинку, а для опытного Давида, уже не в первый раз пытающегося покорить ГИТИС, все гораздо проще: "Здесь нет места для сомнений - выходишь на сцену и просто выдаешь максимум".

Таких как Давид здесь много. Грезящие сценой, они снова и снова приходят на прослушивания в надежде поймать за хвост свою птицу счастья. Бывает, что она упархивает из рук в самый последний момент: все творческие испытания пройдены, но не хватило балла, чтобы поступить на бюджет. Платить могут не все, и на будущий год они начинают путь с самого начала. А возьмут опять одного из ста или даже двухсот.

Когда напряжение зашкаливает, выбить из колеи может любая мелочь. Не все с первого раза справлялись с просьбой декана вытереть микрофон антибактериальной салфеткой. А когда девушек просили убрать волосы, многих охватывала настоящая паника. Доходило до того, что абитуриент не мог вспомнить имя автора "Капитанской дочки", отрывок из которой он потом очень убедительно читал.

Но вот все готово, и будущий артист в миг преобразившись, замирает в ожидании первых звуков музыкальной фонограммы. Обаятельная девушка выбрала хит Келли Кларксон "Because of you". Лично у меня мурашки бегут по коже от мощного голоса. Но Анна Одинокова берет в руки микрофон: "Стоп. Не верю!"

"Вы нотки поёте, а песенка-то о любви. Действие должно быть", - наставляет она - Раскручивайте меня на чувства, а то сейчас встану и уйду".

И действительно встает, идет к двери, и ты слышишь, как голос абитуриентки крепнет, меняется, и у тебя уже не просто мурашки, а слезы на глазах. "Ну вот, можете же", - облегченно вздыхает мастер и возвращается на место.

Учуяв талант, педагог не отстанет просто так, выжмет из претендента максимум, давая шанс засверкать всеми гранями своего актерского таланта. "Их надо обязательно расслаблять, а то руки-щеки трясутся, и ничего показать не могут", - объясняла мне потом Анна Одинокова.

17-летний Александр сразил наповал двухметровым ростом и невероятной харизмой. Просто мечта любого педагога. Но тут он запел "Туманы"… Макса Барских. Этот парень легко бы затмил оригинал на сцене "Олимпийского", но это не шоу "Голос", а прослушивание в ГИТИСе. Опытный педагог тут же уловила фальшивые ноты. Выбор прозаического отрывка тоже произвел впечатление - отрывок из романа "СанькЯ" Захара Прилепина. На сцене стоял Саша, бесстрашный, яркий, целеустремленный, без колебаний и стеснения чеканящий слово за словом. Эх, Саша, попади ты в ноты - учиться бы ты в ГИТИСе, подумала я, наблюдая, как непросто Анне Федоровне положить его анкету в стопку "Нет, спасибо".

Елена решила удивить всех, выбрав отрывок из "Илиады" Гомера. Но гекзаметр капризно отказался считаться прозой и звучал со сцены уныло и совсем не по-геройски. А ведь правильный выбор репертуара - это две трети успеха. Большинство идут проторенной дорожкой, выбирая классику. Я услышала четыре песни Пугачевой, несколько раз прослушала отрывки из Пушкина, Достоевского, Чехова, Горького и Тэффи. Были Ахматова, Заболоцкий, Вознесенский и Высоцкий.

Одна девушка так артистично и эмоционально прочитала отрывок из "Мой первый Толстой" Тэффи, что я физически ощутила ее ревность к Наташе Ростовой и неприязнь к "негустой и недлинной косе" и распухшим губам любимой героини Толстого. После такого мозг напрочь отказался воспринимать музыкальный шедевр от Ани Лорак, исполненный следующей абитуриенткой. А педагог в это время с видом обреченного изучала анкету.

"Они очень хитрые: выбирают произведения состоявшихся исполнителей и пытаются снять кальку. А я слушаю и пытаюсь уловить его собственную интонацию, - объясняет Анна Одинокова и жалуется на большие проблемы со вкусом у современной молодежи. - Что в голове у девушки, которая ставит рядом Асадова и Ахматову? А она ведь это выбрала, предположительно многое перечитав, пропустила через себя и выучила. А так хочется видеть в анкетах хороший репертуар. Мережковский или Бродский сразу вызывают интерес. Бродского читать очень тяжело, и когда молодой человек ловит мысль и начинает меня этим убеждать, хватаю его обеими руками".

Рыжеволосую девушку с огромными напуганными глазами мне искренне захотелось обнять, когда она запинающимся голосом стала просить посмотреть в интернете имя того Михалкова, который басни писал. Я подсказала, и тут уже она готова была расцеловать меня. Остановили нас только маски и дистанция.

Жаль, что подсказка не помогла. Пройти дальше, ей помешал главный враг всех абитуриентов - спешка и суетливость. "Вы куда-то опаздываете? Так зачем спешите - в паузах вся суть" - с железной выдержкой повторяет педагог каждому второму.

Может, проще и спокойнее провести все онлайн, допытывалась я потом у ребят и преподавателя. Но онлайн-прослушивания были единодушно отвергнуты.

Ребята объяснили мне, как трудно выстроить камеру, как сковываются движения и немеет язык, когда пытаешься показать что-то бездушному объективу, как не хватает обратной реакции и глаз педагога. Нашелся, правда, один плюс - не надо ехать в Москву. Но быстро выяснилось, что настраиваться на прослушивание лучше в компании таких же, как ты, плечо собрата в разы лучше, чем возможность записать несколько дублей и отправить экзаменаторам лучший.

Анна Одинокова, которая проводила онлайн-консультации с будущими студентами, была более категорична: "Если бы нас заставили проводить приемные испытания онлайн, мы бы никого не набрали. Сидит перед тобой милый мальчик в рубашке и галстуке, просишь его сделать шаг, а там трусы и тапочки. Ну как так работать?"

Экран сильно искажает человека, трудно оценить даже его рост и вес, а харизму и обаяние можно уловить только вживую. "Им же на сцене выступать, с микрофоном, с выставленным светом, а не дома на диване, когда мама стоит за камерой и что-то там жестикулирует", - добавляет декан факультета эстрады.

"Мама за камерой" - не метафора, а бич современных молодых людей, которые, по наблюдению Анны Одиноковой, стали феноменально инфантильными.

"Последние два-три года приходят дети не умеющие брать на себя ответственность. Зато вседозволенности, бравады и даже распущенности хоть отбавляй. Я честно пытаюсь оправдать это волнением, но не всегда получается. А еще заметила, что они очень боятся боли, не пропускают чувства через себя. Для артиста это огромная проблема. Доходит до того, что на третьем мы курсе мы начинаем делать дипломные спектакли, а студенты не могут показать отношения, не знают, что такое любовь, боль расставания…", - рассказывает она.

Честно говоря, жестикулирующих мам у дверей ГИТИСа я не увидела. Но заметила, что, услышав "Нет", немногие расстраиваются всерьез. На это просто нет времени - прослушивания расписаны на неделю вперед, откажут здесь, пойдут дальше. Кто-то, кажется, вообще пришел, чтобы проверить себя на слабо - иначе как объяснить, что человек, никогда не занимавшийся серьезно вокалом и ни разу до этого не певший в микрофон (а спеть в него без подготовки в принципе невозможно), записывается на самый вокальный факультет. За пару часов я увидела лишь одну девушку в слезах - она не прошла отбор Юрия Бутусова на режиссерский факультет. В обморок от перенапряжения за первую неделю прослушивания тоже, к счастью, никто не упал.

Каждый год на прослушивания в ГИТИС записываются тысячи молодых людей, мечтающих о звездном статусе, главных ролях и толпах фанатов, но проходят только те, для кого сцена и есть сама жизнь.

Прямая речь

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский:

- Нам очень повезло, что нас услышали и поняли. Министр культуры РФ Ольга Любимова, человек прекрасно понимающий, что такое обучение в творческом вузе, поддержала нас сразу. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков тоже признал необходимость очных прослушиваний. Беспрецедентную отзывчивость проявила Анна Попова, глава Роспотребнадзора. Нам предложили понятые и обоснованные меры, которые оставалось только успеть выполнить - закупить в срок обеззараживатели воздуха, санитайзеры, защитные экраны, маски…

Некоторые упрекают, что из-за электронной записи не все желающие могут пройти прослушивание. Но мы все понимаем, что есть в буквальном смысле физическая возможность прослушать определенное количество ребят. А нашим преподавателям только дай волю, они бы и ночами сидели. Мы и так за первую неделю прослушали более 1200 человек, а прослушивания будут идти до конца июля.

Эти месяцы экстремальной жизни подарили нам неоценимый опыт и новые форматы. Нам очень понравилось, как прошли дни открытых дверей онлайн - повторим обязательно. Что касается самой приемной кампании, то я убежден, что для абитуриентов очень важно живое общение. Они знакомятся, общаются, кто-то, может, даже встретит свою любовь. А это, поверьте, даже важнее, чем поступить в ГИТИС. Конечно, нам нравится то, что абитуриенты не толкаются у входа, у них есть возможность сконцентрироваться. И на будущий год подумаем, как лучше все организовать, чтобы сохранить этот порядок и не лишить ребят возможности общаться.