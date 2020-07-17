Киностудия им. Горького завершила работу над фильмом о пандемии

Киностудия им. Горького завершила работу над документальным фильмом "На дистанции", рассказывающем истории наших соотечественников, которые оказались за рубежом в период пандемии коронавируса. О начале съемок фильма писала "РГ" - причем стоит отметить, что картина была в числе первых, которые начали сниматься на эту тему.

Герои картины режиссера Алексея Кобылкова - русскоязычные люди, живущие в разных городах Европы: предприниматели, фрилансеры, врачи, актеры, студенты. В течение месяца 36 участников записывали видеодневники о жизни в самоизоляции.

"Вместе с героями зритель переживает всю гамму эмоций: от смирения и попыток найти позитивные моменты до полного неприятия ситуации. Одновременно мы видим, как меняются улицы городов, исчезают прохожие и пустеют детские площадки, выстраиваются очереди в магазины. Совместно со зрителем режиссер пытается разобраться, как распространение коронавируса формирует новое ощущение реальности и личного пространства", - рассказывается в материалах о картине, подготовленных Киностудией имени Горького.

"Изоляция, в которой фактически оказался весь мир, для многих обернулась столкновением с собственным одиночеством, - отмечает креативный продюсер Киностудии им. Горького Анастасия Рыцина, - нам было интересно, были ли наши герои готовы к таким переменам в своей жизни, как отразится изоляция на их личной жизни, бизнесе и каким образом каждый из них распорядится часами одиночества".

В ближайшее время фильм отправляется путешествовать по крупнейшим международным кинофестивалям, где его ждет серьезная конкуренция.

Продюсеры ленты: Лика Бланк, Юлиана Слащёва, Анастасия Рыцина, Екатерина Строганова, Папуна Пипия, Валентина Недобежкина. Герои - Таня Найден, Мария Копылова, Полина Альтшулер, Маша Гудова, Регина Штемпель, Руслан Барщевский.