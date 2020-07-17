Москва претендует на три награды премии World Travel Awards

Приостановленное из-за пандемии коронавируса голосование в рамках европейского этапа конкурса премии World Travel Awards снова открыто. Эту премию называют самой престижной в сфере туризма и за победу в разных номинациях борются наиболее привлекательные туристические направления мира.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в этом году на региональном этапе Москва представлена в трех номинациях: "Лучшее туристское направление в Европе. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе" и "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе".

"Наш город привлекает путешественников своей насыщенной культурной жизнью, событийными проектами, уникальной архитектурой и парковыми ансамблями. В прошлом году около 60 процентов туристов из дальнего зарубежья приезжали в Москву именно с культурно-познавательными целями", - цитирует Сергунину официальный сайт столичной мэрии.

Отдать свой голос можно вплоть до 17 августа на сайте премии. Планируется, что лауреатов европейского тура наградят 28 сентября в турецкой Анталии, а гранд-финал должны впервые провести в Москве в конце года.