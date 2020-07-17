Новости

Опрос: Россияне соскучились по походам в кино 15:05
Продажи Lada в Европе продолжают падать 15:03
Джонсон: Британия вернется к нормальной жизни до конца года 14:55
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана 14:53
Рособрнадзор: Задания ЕГЭ не выходят за рамки школьной программы 14:52
В Ростове из-за ливня приостановлено движение трамваев и троллейбусов 14:52
СК проверит данные о невыплате сверхурочных на стройке в Шереметьеве 14:50
Премьера сериала "Сокол и Зимний солдат" перенесена из-за пандемии 14:50
Москалькова обсудила с представителями СЕ, как защищать права во время эпидемии 14:33
В Петрозаводске задержали спикера горсовета за взятку 14:27
В Татарстане водолазы нашли тело одно из двух пропавших подростков 14:26
В Хабаровске сотрудники ФСБ пресекли теракт 14:26
Против экс-главы минстроя Ставрополья завели уже шестое дело 14:25
В Астраханской области открылись кафе и рестораны 14:24
Какие моторы получит новый Hyundai Tucson 14:23
При ремонте Большого Каменного моста восстановят дубовые витражи 14:22
На Дону откроют непродовольственные магазины, музеи и клубы 14:19
Учителя назвали качества хорошего и плохого педагога 14:19
Песков назвал "камень преткновения" по Минским соглашениям 14:08
Песков: В силу должности не могу высказывать личную точку зрения 14:07
Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства 14:05
Экс-министр экологии Татарстана арестован по делу о заказном убийстве 14:05
В Петербурге инкассаторов заподозрили в краже 10 млн рублей из банкомата 14:03
Пол Маккартни и Ринго Старр записали новую песню 14:00
На Байкале аварийно сел частный самолет 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
17.07.2020 14:22
Рубрика: Экономика

При ремонте Большого Каменного моста восстановят дубовые витражи

Текст: Ирина Огилько

В ходе капитального ремонта Большого Каменного моста отреставрируют чугунные элементы ограждения и воссоздадут исторические дубовые витражи. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве для восстановления экономики используют резервный фонд

Работы по ремонту моста стартовали в минувшую субботу. В них задействованы около 200 специалистов комплекса городского хозяйства и 60 единиц строительной техники.

"В ходе работ фактически сооружение пересоберут заново, при этом мост продолжит функционировать, полностью закрывать его не будут,- отметил Петр Бирюков. - Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря новейшим уникальным технологиям, которые впервые были применены специалистами комплекса городского хозяйства в прошлом году при проведении капремонта Большого Москворецкого моста".

Заммэра сообщил, что в ходе ремонтных работ с проезжей части моста уже сняли около семи тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, разобрали железобетонные конструкции подэстакадного пространства левого берега и ограждение моста, чугунные элементы которого будут отправлены на реставрацию.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Строительство Юго-Восточной хорды не принесет москвичам экологических проблем

Проектом капремонта моста предусмотрена также реставрация гранитной облицовки и мачт освещения, будут воссозданы исторические дубовые витражи.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на время проведения работ движение по мосту частично ограничено. Строительная площадка огорожена, а на свободные полосы нанесена временная разметка для организации проезда транспорта по двум полосам в каждом направлении.

Работы планируется завершить в четвертом квартале 2021 года.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков: Повода для "медового месяца" РФ и США нет
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Пушков: Без России теряется смысл существования Украины
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками