При ремонте Большого Каменного моста восстановят дубовые витражи

В ходе капитального ремонта Большого Каменного моста отреставрируют чугунные элементы ограждения и воссоздадут исторические дубовые витражи. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы по ремонту моста стартовали в минувшую субботу. В них задействованы около 200 специалистов комплекса городского хозяйства и 60 единиц строительной техники.

"В ходе работ фактически сооружение пересоберут заново, при этом мост продолжит функционировать, полностью закрывать его не будут,- отметил Петр Бирюков. - Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря новейшим уникальным технологиям, которые впервые были применены специалистами комплекса городского хозяйства в прошлом году при проведении капремонта Большого Москворецкого моста".

Заммэра сообщил, что в ходе ремонтных работ с проезжей части моста уже сняли около семи тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, разобрали железобетонные конструкции подэстакадного пространства левого берега и ограждение моста, чугунные элементы которого будут отправлены на реставрацию.

Проектом капремонта моста предусмотрена также реставрация гранитной облицовки и мачт освещения, будут воссозданы исторические дубовые витражи.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на время проведения работ движение по мосту частично ограничено. Строительная площадка огорожена, а на свободные полосы нанесена временная разметка для организации проезда транспорта по двум полосам в каждом направлении.

Работы планируется завершить в четвертом квартале 2021 года.