Шпионскую драму великого канцлера и его личного референта покажет РАМТ

Российский академический молодежный театр отметил свой 99-й день рождения: в июле 1921-го года спектаклем "Жемчужина Адальмины" открылся Московский театр для детей, будущий ЦДТ-РАМТ. По случаю праздника театр на неделю прервал отпуск и возобновил онлайн-показы.

В субботу, 18 июля, на youtube-канале РАМТа - спектакль Алексея Бородина "Демократия" - шпионская драма по пьесе английского драматурга Майкла Фрейна.

"Пьеса "Демократия" продолжает важный для меня разговор о том, что мы разучились слушать, слышать и уважать друг друга. Мы отвыкли вести диалог, отсюда - бесконечный замкнутый круг одних и тех же проблем, невозможность исправить одни и те же ошибки", - считает режиссер, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин.

Его спектакль - о "шпионском" скандале, разразившемся весной 1974-го года в Западной Германии, который стоил Вилли Брандту поста канцлера Бундестага. Оказалось, что его личный референт Гюнтер Гийом - агент министерства безопасности ГДР, глаза и уши всесильной тайной полиции Штази в высших политических кругах Бонна.

Главные роли - великого канцлера и талантливого шпиона в спектакле сыграли Илья Исаев и Петр Красилов.

Интересные документальные подробности этой истории приводил Майкл Фрейн в постскриптуме к британскому изданию пьесы (перевод Зои Андерсон):

"Доля моего авторского вымысла больше всего в описании той конкретной роли, которую играл сам Гюнтер Гийом. Тем не менее, и в этом я тоже довольно близко придерживался основной канвы реальных событий. Гийом фигурирует на многих фотографиях Брандта - то стоит около него, то идет в нескольких шагах за ним, уважительно сложив руки за спиной: скучный, добродушный и полноватый человек в очках с роговой оправой и с вежливой улыбкой. Он прославился своей безотказной способностью работать сверхурочно и таким же безотказным чувством юмора. Многим журналистам, аккредитованным при федеральной канцелярии, нравилась его добродушно-веселая общительность, но не Брандту, которому он казался подобострастным. В каком-то смысле Гийом был своего рода бледным отражением самого Брандта, со схожим вкусом к хорошей жизни и таким же обостренным интересом к женскому полу. Блестящая журналистка Stern Вибке Брунс, одна из тех женщин, которыми Брандт якобы увлекался, едко подметила, что Гийом был "ничем… Слугой - не личностью, а частью обстановки, как стул в комнате"...

Как референт Брандта Гийом работал очень напряженно. Его рабочий день заканчивался только тогда, когда он выкладывал последние официальные бумаги на ночной столик Брандта, а новый рабочий день начинался с того, что рано утром он забирал их с пометками Брандта, сделанными зеленым карандашом. Свои несколько часов свободного времени он проводил главным образом за тем, что копировал или фотографировал документы для своего второго работодателя. Его домашняя жизнь была унылой. Вибке Брунс точно уловила анонимность квартиры, в которой он жил со своей женой Кристель, заметив, что квартира была обставлена такого рода цветами в горшках, которые люди приносят в качестве подарков, "никто их не любит, но никто их и не выбрасывает". Кристель (по словам Брунс, несколько громковатая, острая на язык и ничем особенно не привлекательная) тоже была разведчицей. Для их работодателей именно она была ведущим агентом до тех пор, пока Гюнтер не получил такое неожиданное продвижение по службе в федеральной канцелярии. Их брак был на грани развала. Единственными радостями Гийома были встречи на обед или ужин с его куратором, неопределенное количество внебрачных связей, его сын-подросток Пьер и его большая тайна, которую он лелеял…

Как и Брандт, он был, очевидно, сложнее, чем казался. В нем скрывались еще и другие Гийомы, помимо тех двух, которые одновременно играли свои роли в федеральной канцелярии. Когда летом после своего ареста он наконец предстал перед судом, многие журналисты заметили, как изменились его манеры и внешний облик. В журнале Der Spiegel было высказано мнение, что все это время его недооценивали: этот новый Гийом был явно наделен "проницательностью, энергичностью и силой воли". Он излучал, писал корреспондент, "удивительно неприкрытую и интенсивную теплоту, которая объясняла его успех у женщин". Много позже, после освобождения из тюрьмы и возвращения в ГДР, он изменился еще раз. Просматривая его длинное телевизионное интервью трудно установить какую-либо связь между коротышкой-толстяком из Бонна и худым бородатым человеком, чья настороженная сухость и острый язык выдавали в нем скорее высокопоставленного бюрократа в отставке, чем старательного работягу…"

P.S.

Спектакль Алексея Бородина "Демократия" будет доступен для просмотра 18 июля с 19.00, сутки на youtube-канале РАМТа.