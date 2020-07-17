СК проверит данные о невыплате сверхурочных на стройке в Шереметьеве

Около сотни рабочих, которые строят взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту Шереметьево, оказались в центре внимания Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Строители возмущены тем, что им не выплатили обещанные сверхурочные.

Как объяснила корреспонденту "РГ" представитель следствия Елена Марковская, сейчас идет доследственная проверка невыплаты надбавок. По ее результатам будет принято решение - возбуждать уголовное дело или нет.

Сейчас следователи устанавливают как работодатели соблюдали права работников на дополнительную выплату.

- Организован комплекс необходимых мероприятий, которые позволят выяснить причины случившегося, - уточнила Марковская.