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17.07.2020 17:52
Рубрика: Происшествия

СМИ: Дело о смертельном ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

В прокуратуру для утверждения обвинительного заключения передано дело о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в правоохранительных органах.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Как рассказал собеседник агентства, после утверждения в прокуратуре дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади. Актер Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял 57-летний Сергей Захаров. Мужчина, управлявший отечественным автомобилем, следующим утром скончался в больнице от полученных в аварии ранений.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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