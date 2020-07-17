СМИ: Дело о смертельном ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

В прокуратуру для утверждения обвинительного заключения передано дело о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, после утверждения в прокуратуре дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади. Актер Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял 57-летний Сергей Захаров. Мужчина, управлявший отечественным автомобилем, следующим утром скончался в больнице от полученных в аварии ранений.