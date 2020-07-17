Собянин: Москву сделать закрытым городом невозможно

Мэр столицы Сергей Собянин не опасается возможных случаев завоза коронавирусной инфекции в Москву - сделать ее закрытой все равно невозможно, поскольку это крупнейший город и транспортный хаб страны. Об этом градоначальник заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают в командировки и так далее. Москву сделать закрытым городом невозможно, бессмысленно абсолютно", - подчеркнул мэр.

Более того, закрытие внешних границ может стать стимулом для развития внутреннего туризма в России, считает мэр. Уже сейчас эта тенденция видна по растущему турпотоку на юге страны, а также в Сибири. "Это хороший шанс для российского туристического бизнеса окрепнуть и понять свои достоинства и возможности", - уверен Собянин.