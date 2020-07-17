Новости

Кадровые перемены произошли в Совете безопасности Беларуси 19:33
В Испании из-за коронавируса усыпят почти 100 тысяч норок 19:28
Собянин: Москву сделать закрытым городом невозможно 19:18
Лукашенко: Россия должна быть "локомотивом" на постсоветском пространстве 19:13
СП отчиталась о результатах проверки исполнения бюджета Росгидрометом 19:05
Собянин сделал прогноз по восстановлению экономики 19:04
В Оренбуржье на тушение лесного пожара бросили авиацию 19:04
На севере Петербурга автомобиль въехал в группу детей 18:55
Бирюков заверил в отсутствии угрозы подтопления под Можайском 18:54
Москвич выиграл в лотерею 300 миллионов 18:45
Петербургские врачи установили в сердце пациента титановый насос 18:45
В России планируют запустить китайский сервис заказа такси DiDi 18:30
Лукашенко поздравил Алексея Рыбникова с 75-летним юбилеем 18:26
Самолет Петербург-Махачкала экстренно сел из-за сигнала о минировании 18:11
В ФРГ и Франции новый электромобиль можно получить почти бесплатно 18:00
СМИ: Дело о смертельном ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру 17:52
Россия и Казахстан восстановят темпы роста товарооборота до конца года 17:42
В Ленобласти на железнодорожном мосту погибла девочка 17:41
Минобрнауки определило новые правила работы диссертационных советов 17:39
ЦБ заявил о выходе кредитования на докризисный уровень 17:34
Великая Победа тоже нуждается в защите, считают лауреаты премии СГ 17:27
В ЕС обезвредили крупнейшую банду фальшивомонетчиков 17:03
"Гус" из сериала "Во все тяжкие" может сыграть во вселенной Marvel 17:03
Японцы выстроились в очередь за новым Toyota Harrier 17:00
Начальника колонии в Калмыкии обвинили в пособничестве террористам 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
17.07.2020 19:18
Рубрика: Экономика

Собянин: Москву сделать закрытым городом невозможно

Текст: Александр Мелешенко

Мэр столицы Сергей Собянин не опасается возможных случаев завоза коронавирусной инфекции в Москву - сделать ее закрытой все равно невозможно, поскольку это крупнейший город и транспортный хаб страны. Об этом градоначальник заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Фото: mos.ru
Цифровую платформу для туристов Russpass запустят по всей стране

"Постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают в командировки и так далее. Москву сделать закрытым городом невозможно, бессмысленно абсолютно", - подчеркнул мэр.

Более того, закрытие внешних границ может стать стимулом для развития внутреннего туризма в России, считает мэр. Уже сейчас эта тенденция видна по растущему турпотоку на юге страны, а также в Сибири. "Это хороший шанс для российского туристического бизнеса окрепнуть и понять свои достоинства и возможности", - уверен Собянин.

В регионах Экономика Туризм Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков: Повода для "медового месяца" РФ и США нет
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Норвежский самолет-разведчик сопроводили российские истребители
Пушков: Без России теряется смысл существования Украины
Рособрнадзор: Задания ЕГЭ не выходят за рамки школьной программы
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками